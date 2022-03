Zotac voorziet miniworkstation van Core i7-10750H en Quadro RTX 3000-videokaart

Zotac heeft een klein workstation in zijn Zbox Q-serie aangekondigd dat van een Intel Core i7-10750H-hexacore en een Quadro RTX 3000-videokaart van Nvidia voorzien is. Zotac plaatst de hardware in een behuizing van 2,65 liter.

De behuizing van het Zotac Zbox Q-workstation met typenaam QCM7T3000 meet 225x203x62,2mm. Ondanks die geringe afmetingen moet het systeem voldoende rekenkracht bieden aan bijvoorbeeld grafische professionals. Daar moet onder andere de Intel Core i7-10750H voor zorgen. Dit is een 45W-laptopprocessor uit de Comet Lake H-serie, met zes cores en een kloksnelheid van 2,6GHz. De maximale turbofrequentie met een enkele core is 5GHz.

Zotac combineert de cpu met de Quadro RTX 3000 van Nvidia met gecertificeerde drivers. Deze mobiele videokaart heeft een TU106-gpu die vergelijkbaar is met de gpu van de GeForce RTX 2070 voor gamers. Verder is er in de behuizing plek voor twee ddr4-geheugenrepen, een m2-ssd, 2,5"-opslag en een Intel Optane-cachedrive.

Het Zbox-workstation heeft aan de voorzijde een geheugenkaartlezer en twee usb 3.1 gen 2-poorten van type c. Aan de achterkant zijn vier usb 3.0-poorten, een gigabitethernetpoort en een 2,5Gbit/s-variant van Killer. Ook zijn er twee displayport 1.4- en twee hdmi 2.0-interfaces om vier beeldschermen aan te kunnen sluiten. Zotac noemt een prijs van 1625 pond, dat is omgerekend en met btw 2189 euro, maar het bedrijf heeft zelf geen europrijs bekendgemaakt.