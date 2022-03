Synology introduceert DS1520+-nas met vijf bays en vier RJ45-aansluitingen

Synology heeft de DS1520+ aangekondigd, een nas met vijf bays waarmee het bedrijf zich op het midden- en kleinbedrijf richt. De fabrikant heeft het opslagsysteem van onder andere vier gigabitethernetaansluitingen voorzien. Ook zijn er twee m2-slots voor ssd's.

De processor van de DS1520+ is de Intel Celeron J4125. Dit is een soc met vier cores die standaard op 2GHz werken en maximaal op een burstkloksnelheid van 2,7GHz kunnen draaien. Synology combineert de cpu met 8GB ddr4-geheugen. De nas biedt plek aan vijf 3,5"- of 2,5"-opslagmedia. Ook heeft het apparaat twee m2-aansluitingen voor nvme-ssd's, die dan als cache ingezet kunnen worden.

Bij gebruik van vijf 16TB-hdd's biedt de nas zo een maximale opslagcapaciteit van 80TB, maar het systeem is te combineren met de DX517-uitbreidingseenheid voor in totaal vijftien bays en een maximum van 240TB. Dankzij de aanwezigheid van vier RJ45-aansluitingen is de nas ruim bemeten voor gigabitethernet. Daarnaast zijn er nog twee esata- en twee usb 3.0-poorten.

De DS1520+ meet 166x230x223 mm en het gewicht ligt op 2,26 kilogram. De nas neemt in het assortiment van Synology een plekje hoger in de ranglijst in dan de in juli aangekondigde DS920+, met betere specificaties. De prijs is met 700 dollar ook een stuk hoger dan die van de DS920+, die een Amerikaanse adviesprijs van 560 dollar heeft.