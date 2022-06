Synology introduceert DiskStation DS220+-nas met twee bays

Synology heeft de DiskStation DS220+ geïntrodudeerd. De networked attached storage is de opvolger van de in 2017 uitgekomen DiskStation DS218+ en heeft nog altijd twee drivebays en bevat een Intel Celeron-dualcore als cpu.

De DiskStation DS220+ heeft een Intel Celeron J4025 met twee cores op 2,0GHz en een boost tot 2,9GHz. Deze dualcore zit ook in de al bestaande DS420+. De nieuwe nas heeft net als zijn voorganger twee drivebays waar plek is voor twee 3,5"- of 2,5"-schijven.

Er is 2GB ddr4-geheugen aan boord, wat uit te breiden is tot 6GB. Verder zijn er twee usb 3.0-poorten en twee gigabit-lanpoorten. Het formaat van de DS220+ is 165x108x232,2mm en de nas weegt 1,3kg. Synology noemt geen adviesprijs, maar het product staat al in de Pricewatch voor ongeveer 350 euro.