Synology introduceert nas met Xeon D-cpu en 10Gbit/s-netwerkinterface

Synology heeft de DiskStation DS1621xs+ aangekondigd. Deze nas met zes drivebays onderscheidt zich met zijn Intel Xeon D-1527-processor en de aanwezigheid van een 10Gbit/s-netwerkkaart.

De DiskStation DS1621xs+ biedt volgens Synology prestaties van die van een server, maar dan in een behuizing van 11,5 liter. De Xeon D-1527 is een quadcore met een kloksnelheid van 2,2GHz en tdp van 35W. Het is geen nieuwe processor: het is een 14nm-chip van de Broadwell-generatie en Intel introduceerde de cpu in 2015. Synology combineert de processor met 8GB ddr4 ecc-werkgeheugen. In de behuizing blijft daarmee een geheugensleuf vrij en in totaal kan de nas 32GB ram bevatten.

Volgens de fabrikant biedt de nas sequentiële leessnelheden van maximaal 3,1GB/s en sequentiële schrijfsnelheden van meer dan 1,8GB/s. Er is naast de zes drivebays plek voor twee nvme-ssd's in m2.2280-sleuven en deze kunnen als cache ingezet worden, zoals bij eerdere recente Synology-opslagsystemen. Daarnaast is de DiskStation te combineren met twee DX517-uitbreidingsmodules, zodat zestien opslagschijven aan te spreken zijn.

De DiskStation DS1621xs+ bevat naast een 10Gbit/s-ethernetinterface ook twee 1Gbit/s-netwerkaansluitingen. Wie meer bandbreedte nodig heeft kan een tweede interfacekaart voor 10Gbit/s in de pci-e 3.0 x8-sleuf installeren. De nas is per direct verkrijgbaar en staat in de Pricewatch voor 1730 euro.