Synology introduceert DS1621+-nas met zes bays en AMD Ryzen-quadcore

Synology heeft de DS1621+ aangekondigd, een nas met zes bays die van een embedded AMD Ryzen V1500B is voorzien. Ten opzichte van de DS1618+ heeft de nas een krachtigere processor en ondersteuning voor ssd's voor caching.

De DS1621+ is te zien als de opvolger van de DS1618+. Uit een vergelijking is op te maken dat de Ryzen Embedded V1500B van de DS1621+ meer rekenkracht biedt dan de Atom C3538-soc van de DS1618+ door onder andere acht threads af te kunnen handelen en meer instructiesets te ondersteunen.

Daarnaast heeft de DS1621+ ondersteuning voor ddr4 met error correcting code en kan de nas twee M.2 NVMe-ssd's bevatten voor cachedoeleinden. Synology heeft zelf een prestatiepagina online gezet waarop te zien is dat het bedrijf maximale sequentiële doorvoersnelheden heeft gemeten van 2,3Gbit/s bij lezen en 1,1Gbit/s bij schrijven. Bij 4kB willekeurig lezen presteert de nas 110.608iops.

Daarmee gaat het volgens de metingen van Synology zelf om de snelste nas in zijn Plus Series. De vorige maand aangekondigde DS1621xs+ biedt wel betere specificaties en prestaties, maar dat systeem is in de duurdere xs+-serie verschenen. Synology heeft de prijs van de DS1621+ nog niet bekendgemaakt.