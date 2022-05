Sony toont volledig vernieuwde gebruikersinterface van PlayStation 5

Sony heeft een eerste blik gegeven op de gebruikersinterface van de PlayStation 5. De interface is van de grond af opnieuw opgebouwd en geoptimaliseerd voor 4k-beeldschermen, met ondersteuning voor hdr.

Sony biedt onder andere een eerste blik op het homescreen van de PS5-gebruikersinterface, dat gebruikers te zien krijgen als ze hun PS5 starten en als ze een nieuw spel willen starten of downloaden. Als ze hier een spel selecteren, kunnen ze dat spelen of clips, progressie en dlc zien bij Activities. PS4-games die compatibel zijn, krijgen ook 'sommige functies' die het nieuwe homescreen biedt, aldus Sony.

Onderdeel van het homescreen is verder Explore, waar gebruikers nieuws kunnen vinden van Sony en over de games die ze volgen. Aanvankelijk krijgen alleen gebruikers in de VS deze functie. De PlayStation Store is bij de PS5 volledig geïntegreerd en geen losse app meer, wat onder andere de starttijd en het scrollen door items ten goede moet komen.

Spelers kunnen als ze willen gamen, verdergaan waar ze waren gebleven en doen dat via het Control Center. Een speler kan deze taakbalk altijd vanaf de controller oproepen zonder de game te hoeven verlaten en krijgt daarmee toegang tot de belangrijkste functies, zoals de instellingen voor de microfoon en controller, en een blik op wie van zijn vrienden online is.

Het Control Center biedt verder een op kaarten gebaseerde interface voor opties voor games. Zo zijn er kaarten om nieuws over de game en gemaakte screenshots te zien. Ook de Activities zijn op deze kaarten gebaseerd. Sony toont onder andere hoe Activities een indicatie kunnen geven hoelang een speler nog nodig heeft om bepaalde doelen bij games te halen en er zijn tips voor spelonderdelen, inclusief video. Verder toont Sony hoe voicechats te starten zijn vanuit games en hoe vrienden hun scherm kunnen delen, waarna de speler dat gedeelde scherm picture-in-picture kan zien.

Microsoft maakte donderdag de Xbox 2020 October Update met een nieuwe interface beschikbaar voor Xbox One-consoles en deze interface komt ook naar de Xbox Series X. Volgens Microsoft is de nieuwe interface sneller en gebruikt hij veertig procent minder ram.