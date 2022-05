Teardown Sony PlayStation 5 toont gebruik van liquid metal-koelpasta

Sony toont in een teardownvideo de binnenkant van de PlayStation 5. De console heeft een 120mm-ventilator die 45mm dik is en van twee kanten lucht aanzuigt. De soc is voorzien van liquid metal-koelpasta.

Het is voor het eerst dat Sony details geeft over de ingewanden van de PlayStation 5. In een video laat de fabrikant zien dat gebruikers de zijpanelen zelf kunnen losmaken zonder schroeven te moeten verwijderen. Onder een van de panelen zit een ruimte waar een PCIe 4.0-ssd van het M.2-formaat geïnstalleerd kan worden. Sony heeft eerder gezegd dat gebruikers de opslag kunnen uitbreiden met NVMe-ssd's, maar die moeten wel aan bepaalde snelheidseisen voldoen. Details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.

Door de panelen te verwijderen, is ook de ventilator van de console zichtbaar. Sony gebruikt één 120mm-ventilator, die 45mm dik is en zo is ontworpen dat er van twee kanten lucht wordt aangezogen. De console heeft verder inkepingen waar stof wordt opgevangen, volgens Sony kunnen consolebezitters het stof verwijderen door die gaten te stofzuigen.

Om de console verder te openen en bij het moederbord te komen, moeten er stickers en schroeven verwijderd worden. Daarmee vervalt de garantie. Sony toont dat de blu-raydrive voorzien is van een metalen afdekking en dempend materiaal, dat moet vibraties voorkomen.

Op het moederbord is de soc gesoldeerd en die is voorzien van liquid metal als koelpasta. Sony zegt twee jaar lang gewerkt te hebben aan het toepassen van dat materiaal. Boven op het moederbord zit een grote heatsink met heatpipes, die zowel de soc en de geheugenchips als de ssd koelt. De ssd bestaat uit een controller en losse geheugenchips, die ook op het moederbord zijn gesoldeerd. Tot slot toont Sony de voeding. Dat is een 350W-exemplaar dat is ingebouwd in de behuizing.

Liquid metal-koelpasta wordt in pc's al langer gebruikt door overklokkers en wordt door verschillende fabrikanten aangeboden. In consoles is het voor zover bekend niet eerder toegepast. Het gebruik ervan brengt risico's met zich mee, omdat ingrediënten van liquid metal-koelpasta lichte metalen zoals aluminium en bepaalde legeringen kunnen aantasten. Zolang het materiaal alleen in contact komt met de heatspreader en heatsink, levert dat geen problemen op. Tom's Hardware voerde in 2017 een test uit met 85 verschillende soorten koelpasta. De liquid metal-varianten kwamen als beste uit die test.