Sony: tien PlayStation 4-games werken niet op PlayStation 5

Tien games voor de PlayStation 4 werken niet op de aankomende PlayStation 5. Onder andere Afro Samurai 2, Hitman Go en Shadow Complex Remastered doen het niet op de nieuwe console. Sommige PS4-games krijgen betere graphics door de Game Boost-feature.

In totaal zijn er tien games waarmee de PlayStation 5 niet backwards compatible is, schrijft Sony in een update rondom dat onderwerp. Het gaat om DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma, TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson The Journey, We Sing, Hitman Go Definitive Edition, Shadwen en Joe's Diner. Dat zijn voorlopig de enige games die Sony noemt. Het bedrijf herhaalt daarmee dat 'het overgrote deel' van de PS4-games zou werken op de PS5.

Sony waarschuwt wel dat 'sommige functies' van de PS4-games niet werken op de PS5, al noemt het daarbij geen voorbeelden. "Daarnaast kunnen sommige PS4-games errors en onverwacht gedrag vertonen' als ze op de PS5 worden gespeeld", zegt het bedrijf.

Sommige oudere games zouden ook soepeler en met een hogere framerate draaien op de nieuwe console, schrijft Sony. Dat komt door de Game Boost-functie van de PS5, maar Sony schrijft niet om welke games het precies gaat.