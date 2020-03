Sony: overgroot deel van PS4-games is speelbaar op PlayStation 5

De backwards compatibility van de PlayStation 5 werkt voor 'het overgrote deel' van de PS4-games. Sony verduidelijkt in een blogpost dat bijna alle games voor de oudere console speelbaar worden op de nieuwe.

Sony schrijft dat in een update van een blogpost waarin het details over de aankomende console bekend maakte. "We geloven dat het overgrote merendeel van de meer dan 4000 PS4-titels speelbaar is op de PS5", schrijft het bedrijf. "We hebben al honderden titels getest en maken ons klaar om nog duizenden extra titels te testen." Sony schrijft dat er in de komende maanden meer bekend wordt over de backwards compatibility van de console. Het bedrijf schrijft ook dat de verbeterde hardware van de PS5 ervoor zorgt dat games soepeler draaien dan op de oudere console. Op de PS5 zouden PS4-games meer en stabielere framerates hebben en 'potentieel hogere resoluties'. Het bedrijf zegt dat het op het moment per titel bekijkt of er geen problemen ontstaan.

Sony verheldert met de blogpost verwarring die na de aankondiging van de console was ontstaan. Het bedrijf presenteerde eerder deze week specificaties van nieuwe PlayStation, die een ssd van 825GB met 5,5GB/s en een AMD-gpu met 36 compute units krijgt. Tijdens de presentatie zei systeemarchitect Mark Cerny dat 'de meeste van de top honderd populairste games van de PS4 werd ondersteund op de PS5'. Ook had Sony het tijdens de presentatie over 'honderden' games waarmee de console backwards compatible zou zijn. Daardoor dachten veel kijkers dat slechts een deel van de games ondersteund zou worden. Dat worden er dus meer dan honderd.