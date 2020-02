Sony sluit PlayStation-fora

Sony trekt op 27 februari aanstaande de stekker uit de officiële fora voor de PlayStation. Het bedrijf verwijst gebruikers door naar zijn PlayStation-blog en naar het Twitter- en Instagram-kanaal.

Sony meldt het stoppen met de fora in een zeer korte mededeling: "Vanaf 27 februari zullen de PlayStation.com-fora niet meer beschikbaar zijn. We nodigen jullie uit om de conversatie voort te zetten via PlayStation.Blog, Twitter, en Instagram." Een reden voor de sluiting geeft het bedrijf verder niet.

Eerder dit jaar stopte Sony al met zijn Xperia-fora. Het lijkt er daarmee op dat het bedrijf fora, met het onderhoud dat daarbij komt kijken, als verouderd beschouwd en de communicatie met zijn klanten wil verschuiven naar sociale netwerken. De oorsprong van de PlayStation-fora gaat terug tot de tijd van de PlayStation 2.