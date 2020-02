Microsoft maakt gecombineerde Office-app op Android beschikbaar

Microsoft heeft zijn alles-in-één-app voor Office beschikbaar gemaakt in de Google Play Store. Met de app kunnen bezitters van een Android-toestel functionaliteit van Word, Excel en PowerPoint op hun smartphone gebruiken.

Met de nieuwe app voor Office op Android combineert Microsoft Word, Excel en PowerPoint in een enkele applicaties, waar gebruikers voorheen moesten wisselen tussen de drie verschillende betreffende apps.

Daarnaast biedt de app de mogelijkheid OneDrive-bestanden te benaderen om ze te kunnen bekijken of bewerken, fysieke documenten te scannen met Office Lens en qr-codes te scannen. Ook is er een functie om bestanden te delen met mobiele apparaten in de buurt of ze uit te wisselen tussen smartphone en pc.

Daarnaast kunnen gebruikers pdf's digitaal ondertekenen met hun vinger en zijn Sticky Notes aanwezig om notities te maken. De app werkt in portretmodus en ondersteuning voor tablets en Chromebooks, met een aangepaste interface voor bijvoorbeeld landsscapeweergave, ontbreekt vooralsnog.