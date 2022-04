Gerucht: Sony sluit downloadwinkels voor PS3, Vita en PSP definitief in juli

Volgens een gerucht gaat Sony de downloadwinkels voor de PlayStation 3, PlayStation Vita en PlayStation Portable sluiten. Dat zou gebeuren in juli en de aankondiging zou eind deze maand plaatsvinden. De PS3 kwam in 2006 uit.

Website TheGamer zegt dat gehoord te hebben van een bron die kennis heeft van de plannen. De downloadwinkel voor PS3- en PSP-games zou op 2 juli sluiten, terwijl de PS Vita-downloadwinkel nog open blijft tot 27 augustus.

Na het sluiten van de downloadwinkels is het niet meer mogelijk om digitale games of dlc aan te schaffen voor de betreffende consoles. Sony's nieuwere consoles gebruiken een ander downloadwinkel voor de distributie van games, mogelijk ziet Sony geen brood meer in het open houden en onderhouden van de oudere downloadwinkels.

Als Sony de downloadwinkels van de betreffende consoles sluit, zal het ook niet meer mogelijk zijn om updates voor games te verspreiden. Wel blijft het mogelijk om fysieke games voor de consoles te kopen en te spelen.

Sony's PlayStation 3 kwam in november 2006 uit en er zijn 87 miljoen exemplaren van verkocht. Vier jaar geleden ging de console uit productie. De PlayStation Portable kwam in maart 2005 uit en daarvan zijn zo'n 81 miljoen exemplaren verkocht. De PlayStation Vita, die in december 2011 voor het eerst verscheen, was een minder groot succes. Volgens schattingen zijn er zo'n 15 miljoen van verkocht.