Fallout 76 krijgt in de zomer Steel Reign-uitbreiding

Bethesda voorziet Fallout 76 in de zomer van een nieuwe verhaaluitbreiding. Steel Reign zet het verhaal van de Brotherhood of Steel voort en bevat nieuwe missies, locaties en npc's. In de herfst belooft Bethesda andere 'flinke veranderingen', daarover is nog weinig bekend.

De komst van de gratis verhaaluitbreiding staat op de Content Roadmap voor 2021. In de lente komen de eerste vernieuwingen, in de vorm van nieuwe functies, die momenteel al getest kunnen worden op testservers.

Steel Reign volgt in de zomer en is het vervolg op Steel Dawn, een uitbreiding die vorig najaar verscheen. Met die uitbreiding bracht Bethesda de Brotherhood of Steel naar Appalachia en dat verhaal krijgt nu een vervolg.

Verder belooft Bethesda 'flink veranderingen' in de herfst, waaronder een evolutie van Private Worlds. Daarover gaat het bedrijf de komende maanden meer bekendmaken. In de winter krijgt Fallout 76 nieuwe legendarische wapens en pantsers met vier sterren. Ook maken huisdieren dan hun intrede.