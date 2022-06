Modders werken aan Fallout: Van Buren-remake via Fallout: New Vegas-mod

Een groep modders werkt aan een remake van de geschrapte Fallout 2-opvolger Van Buren. Hiervoor gebruiken de modders de Fallout: New Vegas-game. De makers werken nu aan een demo voor de mod, wanneer deze moet verschijnen is niet bekend.

De makers willen met de Revelation Blue-mod de oorspronkelijke verhaallijn van Van Buren trouw blijven. Spelers starten in Tibbets Prison, een gevangenis in de Amerikaanse staat Arizona. De game zal zich afspelen in de Midwest Commonwealth, vier Amerikaanse staten bevatten en plaatsvinden in 2253; 28 jaar vóór Fallout: New Vegas.

De remake zal de gebeurtenissen uit New Vegas negeren als canon, aangezien de twee spellen veel karakters, facties, verhaalelementen en lore met elkaar delen. Vermoedelijk bedoelen de modders hiermee dat de verhaalelementen van de twee games niet op elkaar aansluiten, Van Buren moet dus niet als een prequel worden gezien. Nadat de remake is uitgebracht, willen de modders werken aan dlc zoals nieuwe wapens, locaties en facties.

De mod werd via Nexus Mods aangekondigd, maar na een artikel van PC Gamer waarin werd gesproken over een speelbare demo is de aankondiging offline gehaald. De makers benadrukken dat ze nog aan de remake werken; zodra de demo klaar is zullen ze deze vrijgeven.

Oorspronkelijk heette de remake simpelweg Fallout Van Buren Remake, maar de Van Buren-merkrechten zijn nu in handen van ontwikkelaar inXile Entertainment. Daarom is de naam aangepast naar Revelation Blue.

Hoewel Van Buren nooit is verschenen, zijn er wel verhaalelementen eerder bekendgemaakt. Zo begint het spel in een gevangenis waaruit de speler moet zien te ontsnappen en staat een conflict tussen de Brotherhood of Steel en de New California Republic centraal. Een definitieve naam voor het spel is nooit bekendgemaakt; Van Buren was de codenaam die ontwikkelaar Black Isle Studios aan het spel gaf. Dit bedrijf ging in 2003 failliet, waarmee de ontwikkeling van het spel werd gestaakt. Ex-werknemers van deze ontwikkelaar richtten daarna Obsidian Entertainment op, die Fallout: New Vegas in 2010 uitbracht.