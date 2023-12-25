Grote Fallout London-mod wordt op 23 april 2024 uitgebracht

Fallout London komt volgens de makers op 23 april 2024 uit. Het betreft een mod die ongeveer even uitgebreid zou zijn als een dlc van Fallout 4. Er zijn vijftien wijken van Londen nagemaakt. Aan de mod is drie jaar gewerkt door een team van meer dan tweehonderd vrijwilligers.

In een trailer van dertien minuten toont het modteam wat spelers precies te wachten staat als Fallout Londen in april verschijnt. Naast de map, die ongeveer even groot zou zijn als het speelbare gebied van Fallout 4, inclusief de Far Harbor-dlc, zijn er 53 hoofdmissies en 140 zijmissies beschikbaar. Daarnaast kunnen gebruikers zeven unieke settlements bouwen en zijn er honderden nieuwe items ontworpen, waaronder 121 wapens en 514 kledingstukken.

Ook zijn er meer dan 90.000 zinnen ingesproken, meer dan zowel Fallout: New Vegas als The Elder Scrolls V: Skyrim, en 74 nieuwe tracks gecomponeerd. Daarnaast zijn er nieuwe animaties, onder meer voor zwemmen, is de UI op de schop gegaan en ook het craftsysteem is vernieuwd. De mod wordt uitgebracht voor de pc-versie van Fallout 4 en spelers moeten ook alle officiële dlc's van het spel hebben.

De Fallout Londen-mod zou oorspronkelijk in het derde kwartaal van 2023 verschijnen, maar werd uitgesteld naar het eind van het jaar om niet te dicht op de release van Bethesda's Starfield te zitten. Nu is de game dus nog iets langer uitgesteld. De Fallout-ontwikkelaar heeft eerder al twee makers van de mod een baan aangeboden.