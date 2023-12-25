Grote Fallout London-mod wordt op 23 april 2024 uitgebracht

Fallout London komt volgens de makers op 23 april 2024 uit. Het betreft een mod die ongeveer even uitgebreid zou zijn als een dlc van Fallout 4. Er zijn vijftien wijken van Londen nagemaakt. Aan de mod is drie jaar gewerkt door een team van meer dan tweehonderd vrijwilligers.

In een trailer van dertien minuten toont het modteam wat spelers precies te wachten staat als Fallout Londen in april verschijnt. Naast de map, die ongeveer even groot zou zijn als het speelbare gebied van Fallout 4, inclusief de Far Harbor-dlc, zijn er 53 hoofdmissies en 140 zijmissies beschikbaar. Daarnaast kunnen gebruikers zeven unieke settlements bouwen en zijn er honderden nieuwe items ontworpen, waaronder 121 wapens en 514 kledingstukken.

Ook zijn er meer dan 90.000 zinnen ingesproken, meer dan zowel Fallout: New Vegas als The Elder Scrolls V: Skyrim, en 74 nieuwe tracks gecomponeerd. Daarnaast zijn er nieuwe animaties, onder meer voor zwemmen, is de UI op de schop gegaan en ook het craftsysteem is vernieuwd. De mod wordt uitgebracht voor de pc-versie van Fallout 4 en spelers moeten ook alle officiële dlc's van het spel hebben.

De Fallout Londen-mod zou oorspronkelijk in het derde kwartaal van 2023 verschijnen, maar werd uitgesteld naar het eind van het jaar om niet te dicht op de release van Bethesda's Starfield te zitten. Nu is de game dus nog iets langer uitgesteld. De Fallout-ontwikkelaar heeft eerder al twee makers van de mod een baan aangeboden.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 25-12-2023 12:03 28

25-12-2023 • 12:03

28

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Reacties (28)

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MPC60 25 december 2023 12:19
Komt dit ook naar consoles?
DhrRob @MPC6025 december 2023 12:28
Lijkt mij stug. Het is een mod, geen game.
JBVisual @DhrRob25 december 2023 12:40
Al kan ik mij voorstellen dat Microsoft best wel eens in gesprek zal proberen te gaan dit als een officiële mod in de game aan te bieden.
Microsoft staat er vaak best welwillend tegenover om games op de Xbox hiervan te willen ondersteunen (binnen de mogelijkheden van het ecosysteem)

Ze kunnen moeilijk elke grote mod aanbieden op consoles (exploits en andere code die gaten in de console kunnen benutten moeten zorgen ervoor dat mods getest moeten worden)
Maar grote mods met veel media aandacht zullen best eens goed op de radar komen te staan.
Cloggs @JBVisual25 december 2023 14:04
Meer technische beperkingen. Mods van deze aard zijn te groot en vereisen een aangepaste exe (script extender). Mogelijk zal het daarom ook niet werken met de game pass versie op de PC.
Wolfos
@Cloggs25 december 2023 23:43
Met de nodige technische ondersteuning moet het wel mogelijk zijn.
MPC60 @DhrRob25 december 2023 12:31
Er zijn mods op console. Waarschijnlijk zal het wel niet komen maar ik duim.

[Reactie gewijzigd door MPC60 op 23 juli 2024 13:11]

TheDeeGee @MPC6026 december 2023 10:07
Mods die geen script extenders nodig hebben ja.
Nokian95dude @DhrRob26 december 2023 21:04
Ook op de consoles kunnen games met mods werken. Dus zou niet heel vreemd zijn.
Nikyria @MPC6025 december 2023 13:11
Van hun site:

"We do not plan to bring Fallout: London to any platform other than PC at this time. Specific standalone items may be released separately. The community has the permission to convert said standalone items to other platforms."
Nuke777 25 december 2023 12:30
Dus alle dlc van fallout 4 nodig en? Ik neem aan dat dit geen gratis mod is. Ik zie wel nergens een prijs vermeld

Edit: the team explained Fallout: London will officially be available to download and play, for free, on April 23, 2024.

[Reactie gewijzigd door Nuke777 op 23 juli 2024 13:11]

JBVisual @Nuke77725 december 2023 12:49
Er zijn genoeg grote mods en, voortzettingen, remakes die door de communities gemaakt worden zonder het doel hier iets aan te verdienen.
Dit soort mensen doet dit uit een ideaal omdat ze dit leuk vinden (net zoals opensource software)

Vaak kunnen dit soort projecten hun kosten ook dekken door donaties van mensen die hierin geloven, maar geen tijd of skills hebben om hier een directe bijdrage in te leveren.

Geld verdienen aan mods mag ook niet altijd omdat er ook gebruikt wordt gemaakt van het IP van Bethesda en ze hier wettelijk verplicht toe zijn om hier tegen op te treden.
(Als ze dit niet doen, dan mogen anderen bedrijven hier ook commercieel gebruik van gaan maken)

Maar ik ben best bereid om voor mods te betalen, als deze zodanig wat toevoegen dat dit ook het geld waard is. Want wat maakt het nou uit of ik een Fallout game van Bethesda koop of dat van een groepje modders? Zolang deze maar waar voor het geld bieden is er in mijn ogen weinig aan de hand.
Alxndr @JBVisual25 december 2023 13:09
Geld verdienen aan mods mag ook niet altijd omdat er ook gebruikt wordt gemaakt van het IP van Bethesda en ze hier wettelijk verplicht toe zijn om hier tegen op te treden.
Hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld Minecraft? In Java zijn alle mods etc idd gratis, maar in Bedrock is een store waar wel gewoon betaald moet worden, voor dezelfde mods (die dus niet door Microsoft/Mojang gemaakt zijn).
D0ubleD0uble @Alxndr25 december 2023 14:03
In Java was alles in de meeste gevallen gratis ja. Bedrock is anders omdat ze meer Roblox wouden kopiëren. Dat neemt overigens niet weg dat je nog steeds eigen skins, maps, resource packs en werelden in bedrock kan importeren voor nop.

Het enige puntje van ophef is dat sommige creators (het zijn meestal hele teams die professioneel deze Bedrock maps bouwen) hebben toegang tot een speciaal soort developer editie van Minecraft die niet toegankelijk is voor normale spelers. Toen deze versie werd gelekt waren een heleboel mensen nogal boos omdat ze de goede developer en modding tools weghouden bij iedereen en alleen geven aan de Marketplace makers.
Hatsjoe @Nuke77725 december 2023 12:38
Het is een mod voor Fallout 4 en daardoor dus gratis. Volgens mij is het niet toegestaan om betaalde mods beschikbaar te maken omdat je anders gezeik krijgt met de uitgever van Fallout 4.
Zerora @Hatsjoe25 december 2023 13:41
Tenzij ze toestemming van Bethesda hebben of dit publiceren via Bethesda, maar dat is normaliter niet gebruikelijk wegens het beschermen van het merk en intellectuele eigendom.

[Reactie gewijzigd door Zerora op 23 juli 2024 13:11]

Tommy_K @Zerora25 december 2023 14:40
Het zou inderdaad mogelijk zijn via de creation club, echter zal deze mod waarschijnlijk meer veranderen dan daarbinnen toegestaan is en bovendien heeft de creation club zowiezo al zeer weinig fans.
StGermain 25 december 2023 17:59
Iemand die weet waar het accent van die narrator vandaan komt?
Nikeo @StGermain25 december 2023 19:22
Beetje Yorkshire met wat noorderlijke invloeden
Marthyn1990 @StGermain27 december 2023 13:25
https://drewfaithwaite.com/
Storytelling and authoritative, my voice has been well received internationally as a General British accent and sought closer to home as a down-to-earth, recognizable Yorkshire / Northern English voice.
punishedbrains 25 december 2023 12:31
Prachtig om zulke initiatieven nog steeds te zien vanuit mensen zelf.
Lodd 25 december 2023 12:43
Dit ziet er wel heel indrukwekkend uit. Ik denk dat ik hier meer plezier aan ga beleven dan Starfield.
Linksquest Moderator Spielerij
25 december 2023 16:10
O vet, dit lijkt me wel een hele mooie mod
Changshan 25 december 2023 18:12
Dus de mod komt vrijwel gelijktijdig met de officiële next-gen-update uit. Benieuwd hoe dat gaat verlopen.

Edit: Ik zie nu dat ze dit in hun volledige statement op X wel aanstippen. Lijkt me vreselijk om in zoveel onzekerheid (wordt onze mod nu wel of niet compatibel?) te werken, maar zij zullen er iets meer aan gewend zijn...

[Reactie gewijzigd door Changshan op 23 juli 2024 13:11]

mooksmook 25 december 2023 21:25
Ziet er gaaf uit! Het lijkt op een ander spel :)
Bloedvat 26 december 2023 08:32
Iemand enig idee of deze mod ook speelbaar wordt voor de VR versie?
Christiano007 26 december 2023 20:52
Wat bedoelen ze eigenlijk met "Cells" per gebied?

Wel tof dat dit er komt, zal het dan zeker spelen

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