Bethesda biedt twee makers van de Fallout London-mod een baan aan

Fallout-ontwikkelaar Bethesda heeft twee makers van de Fallout London-mod een baan aangeboden. De mod waar de twee aan werken, is volgens hun ongeveer zo groot als een Fallout 4-dlc en er werken dertien mensen aan.

Het Fallout London-team laat weten dat Ryan Johnson, de Lead Technical Adivsor van Fallout London, een baan aangeboden heeft gekregen als Associate Level Designer bij Bethedsda. Johnson is ook op dat aanbod ingegaan en heeft ontwerpdocumenten opgesteld zodat het team met zo min mogelijk problemen zijn werk kan overnemen.

De andere baan is aangeboden aan Dean Carter, de projectmanager. Die mag bij Bethesda UK aan de slag. Wat zijn rol daar zou zijn, noemen de mensen achter het project niet, maar er zou daar gewerkt worden aan Fallout 76. Carter heeft na 'heel wat soul-searching' besloten het aanbod af te slaan en te blijven werken aan Fallout London.

De modmakers kondigden eind vorige maand aan dat Fallout London in 2023 moet verschijnen als mod voor de PC-versie van Fallout 4. De mod bevat een nieuw verhaal en nieuwe facties. Fallout: London speelt zich af in het jaar 2237, tussen de gebeurtenissen in Fallout 1 en 2 en zo'n 50 jaar voor Fallout 4. In een trailer tonen de makers diverse omgevingen en sfeerbeelden. Eerder werd ook een gameplaytrailer getoond.