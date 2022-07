Geen nieuwe Xbox 360-titels meer voor Xbox Games with Gold vanaf oktober

Microsoft maakt bekend dat er geen nieuwe Xbox 360-titels meer worden toegevoegd aan Games with Gold vanaf 1 oktober. Abonnees van Xbox Game Pass Ultimate of Xbox Live Gold kunnen tot 1 oktober nog Xbox 360-games claimen via Games with Gold.

De eerste abonnees hebben een mail van Microsoft ontvangen met de aankondiging, die is ingezien door The Verge. De techgigant schrijft dat abonnees van de eerder genoemde abonnementen tot 1 oktober nog Xbox 360-games aan hun bibliotheek kunnen toevoegen, maar dat er daarna geen Xbox 360-titels meer bijkomen.

Microsoft selecteert maandelijks een aantal games die zonder extra kosten gedownload en gespeeld kunnen worden door abonnees van Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Live Gold. Daarbij wordt geput uit de biblitoheek aan games die eerder verschenen voor Xbox 360 en Xbox One.

Volgens Microsoft raakt de bron van Xbox 360-games games die nog aan de Games with Gold-catalogus kunnen worden toegevoegd op. Daarom kan Microsoft naar eigen zeggen geen titels van de Xbox 360 blijven toevoegen. De games die abonnees al geclaimd hebben voor 1 oktober, blijven gewoon toegankelijk. Microsoft blijft voorlopig wel Xbox One-games toevoegen aan Games with Gold.