Microsoft bevestigt dat PS4 meer dan twee keer zoveel is verkocht als Xbox One

Microsoft heeft bevestigd dat de Xbox One aanzienlijk minder is verkocht dan de PlayStation 4 van concurrent Sony. Dat doet het bedrijf in documenten die zijn verstuurd naar de Braziliaanse markttoezichthouder in het kader van Microsofts overname van Activision-Blizzard.

Microsoft schrijft in de documenten dat de PlayStation 4 ruim twee keer zoveel is verkocht als de Xbox One, merkte GameLuster op. "Sony heeft Microsoft overtroffen op het gebied van consoleverkopen en installed base, met meer dan twee keer zoveel verkopen als Xbox in de vorige generatie", aldus het bedrijf. Microsoft diende de documenten in bij de CADE, de concurrentiewaakhond van Brazilië. De techgigant deed dat ter verdediging van zijn beoogde overname van Activision-Blizzard, waarmee het moet aantonen dat het bedrijf met die overname geen monopoliepositie in de gamesector krijgt.

De PlayStation 4 is volgens de meest recente cijfers 117,2 miljoen keer geleverd. Daarmee zou Microsoft minder dan 58,6 miljoen Xbox One-consoles geleverd hebben sinds zijn release in 2013. Dat komt overeen met eerdere schattingen van analisten. Ampere Analysis publiceerde in 2020 een marktonderzoek waaruit bleek dat de Xbox One toen een installed base van 51 miljoen exemplaren had.

Het is voor het eerst in jaren dat Microsoft een beeld schetst van de Xbox One-verkopen. Microsoft was in het verleden geheimzinnig over de verkopen van de Xbox One. De techgigant deelt daarover sinds 2015 geen concrete cijfers. Microsoft stelde toen dat het geen aantal leveringen meer zou bekendmaken omdat het zijn succes meer zou peilen met cijfers over het engagement, zoals het aantal Xbox Live-gebruikers.

De nieuwe Xbox Series-consoles lijken het beter te doen dan de Xbox One. Begin dit jaar stelde Ampere Analysis dat die consoles tegen eind 2021 gezamenlijk 10,5 miljoen keer geleverd zouden zijn. De PS5 zou in diezelfde periode in totaal 17 miljoen keer geleverd zijn.