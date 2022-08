Tesla heeft in totaal meer dan drie miljoen auto's geproduceerd

Autofabrikant Tesla heeft tot op heden meer dan drie miljoen auto's geproduceerd. Dat laat topman Elon Musk weten in een Twitter-bericht, waarin de topman ook schrijft dat de Tesla-fabriek in Shanghai inmiddels meer dan een miljoen auto's heeft geproduceerd.

"Gefeliciteerd aan de Giga[fabriek] in Shanghai voor het maken van de miljoenste auto", schrijft Musk op Twitter. Volgens hem is 'het totale aantal gemaakte Tesla's nu meer dan drie miljoen'. In juli schreef Musk dat Tesla Fremont en de Gigafactory in Nevada in totaal twee miljoen auto's hebben geproduceerd. Het bedrijf heeft ook fabrieken Texas en Berlijn, maar Musk zei eerder al dat de productie daar moeizaam van start komt en het momenteel 'gigantische geldverbranders' zijn.

Het bericht van Musk volgt op een periode waarin de productie vanuit Shanghai werd bemoeilijkt. De Tesla-fabriek in Shanghai werd in 2019 geopend en is sindsdien ook uitgebreid. In april lag de fabriek enkele weken stil vanwege lockdowns door een nieuwe coronagolf in China. Later kon het bedrijf de productie daar deels hervatten met een closed loop-systeem, waarbij medewerkers in de fabriek sliepen. De fabriek draait sinds juni weer op volle kracht.

Tesla maakte eerder deze maand bekend dat het vorig kwartaal 254.695 voertuigen leverde. In heel 2021 leverde Tesla 936.172 auto's, een record voor het bedrijf en 87 procent meer dan in 2020. De cijfers tonen dat Tesla vooralsnog een relatief kleine autofabrikant is. Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld, leverde vorig jaar bijvoorbeeld 9,6 miljoen voertuigen.