Update moet ramen van 1,1 miljoen Amerikaanse Tesla-voertuigen veiliger maken

Tesla komt met een update die de elektrische ramen van 1,1 miljoen van zijn Amerikaanse wagens veiliger moet maken. Volgens Tesla is de kalibratie van het antiklemsysteem van de ramen in sommige wagens niet afdoende afgesteld om te voldoen aan de Amerikaanse wetgeving.

Uit documenten van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration blijkt dat het antiklemsysteem meer kracht kan uitoefenen dan toegelaten is wanneer het een obstakel detecteert bij het sluiten van de elektrische ramen. De ramen zouden nadien ook niet voldoende opengaan. Hierdoor bestaat volgens de autofabrikant de kans dat een passagier van een Tesla-voertuig letsel oploopt zodra die in aanraking komt met het probleem. Het bedrijf zal een over-the-air firmware-update uitbrengen om het probleem te verhelpen en te voldoen aan de nationale wetgeving.

Volgens de autofabrikant doet het probleem zich voor bij de Amerikaanse Tesla Model S-voertuigen die in 2021 en 2022 verkocht werden, maar ook bij Amerikaanse Model 3-voertuigen die van 2017 tot en met 2022 verkocht werden en Model X- en Model Y-voertuigen die sinds 2021 verkocht werden op de Amerikaanse markt. Het is onduidelijk of Tesla-voertuigen die in andere delen van de wereld verkocht werden, binnenkort ook een update krijgen. Het bedrijf stelt dat het momenteel geen weet heeft van letsels of ongevallen bij personen door het probleem met het antiklemsysteem. Vorige maand zei Tesla-topman Elon Musk nog dat Tesla in totaal 3,8 miljoen wagens heeft geproduceerd.