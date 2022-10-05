Tesla schrapt ultrasone sensors voor nieuwe auto's en valt terug op camera's

Tesla stopt met het gebruiken van ultrasone sensors in nieuwe Model 3- en Y-auto's. Deze sensors dienen onder meer als parkeerassistentie om rijders te waarschuwen voor nabijgelegen objecten. Het bedrijf ziet het gebruik van camera's op termijn als het alternatief.

In de komende maanden wordt wereldwijd begonnen met het schrappen van de betreffende sensors in de Model 3 en Y, waarna de S en X vanaf 2023 volgen. Het verwijderen van deze sensors zal betekenen dat gedurende een 'korte periode' bepaalde features beperkt of niet bruikbaar zullen zijn. Het betreft dan parkeerassistentie waarbij wordt gewaarschuwd voor obstakels, de automatische parkeerfunctie, de optie om de auto naar voren of achteren te bewegen via de Tesla-app en de Smart Summon-optie waarmee de auto naar de locatie van de eigenaar kan navigeren.

Tesla zegt dat deze features in de toekomst weer via software-updates hersteld worden zodra ze op vergelijkbaar niveau presteren met de hedendaagse, nog met ultrasone sensors uitgeruste auto's. Alle andere features van Tesla-auto's die gerelateerd zijn aan de Autopilot, Enhanced Autopilot en Full Self-Driving-capaciteit zullen wel gewoon actief zijn zodra nieuwe Model 3- en Y-modellen worden geleverd, voor zover die features ook onderdeel uitmaken van de bestelde configuratie.

Het bedrijf licht kort toe hoe het de inputdata van de ultrasone sensors (USS) gaat vervangen. Daarbij is de afhankelijkheid van het neurale netwerk duidelijk. "Samen met de verwijdering van de USS hebben we tegelijkertijd ons vision-based occupancy network uitgebracht. Dit systeem wordt momenteel gebruikt in Full Self-Driving Beta om de inputs die door USS worden gegenereerd te vervangen. Met de huidige software geeft deze benadering de Autopilot high-definition spatial positioning, zichtbaarheid over een groter bereik en de mogelijkheid om objecten te identificeren en te onderscheiden."

Tesla stelt dat dit de beste strategie is, mede gelet op de incrementele verbeteringen die met Tesla Vision zijn bereikt, gecombineerd met de toekomstige Autopilot-verbeteringen en -capaciteiten. Hiermee zet Tesla verder in op zijn al jaren geleden ingezette strategie om enkel gebruik te maken van camera's voor zelfrijfuncties. Veel andere fabrikanten kiezen juist voor een combinatie, naast camera's ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld lidar en radar.

Oorspronkelijk bestond het totaal van de Autopilot-sensors van Tesla's uit acht camera's, een naar voren gerichte radar en meerdere ultrasone sensors. Die laatste categorie gaat nu dus verdwijnen bij nieuwe auto's. Vorig jaar kwam het bedrijf al met een vergelijkbare stap. Toen kondigde Tesla op vergelijkbare wijze aan om voor nieuwe Model 3- en Y-auto's de radar te schrappen en zodoende over te gaan op het geheel op camera's gebaseerde Tesla Vision. Het schrappen van de radar volgt dit jaar voor de Model S en X.