Facebook-gebruikers krijgen keuze welke berichten ze meer of minder willen zien

Meta komt met een nieuwe optie om de Facebook Feed aan te passen aan de voorkeuren van individuele gebruikers. Periodiek zal er een bericht in de feed langskomen waarvan gebruikers kunnen aangeven of ze die vaker of juist minder vaak willen zien.

Deze keuzeoptie moet periodiek langskomen in de feed en wordt alleen geboden bij posts van mensen en communities die de gebruikers volgt en berichten die door Facebook worden aanbevolen. De keuze om een bericht vaker of minder vaak te zien, zal tijdelijk de ranking-score voor die post en vergelijkbare posts verhogen dan wel verlagen. Volgens Meta zal dit bijdragen aan het slimmer en responsiever maken van het AI-systeem dat aan de basis van de Feed staat.

Vooralsnog komt de interactieve frequentie-optie in beeld in de vorm van twee knoppen onderaan een post, maar op termijn moet dat mogelijk worden door rechtsboven in berichten op de drie bolletjes te drukken. Deze functie wordt dus uiteindelijk beschikbaar voor elke post. Meta brengt de optie later ook naar Facebook Reels.

Daarnaast gaat er een test plaatsvinden waarbij gebruikers in een menu het aantal zichtbare posts van vrienden en familie, groepen en pagina's en publieke figuren kunnen aanpassen. Naast een neutrale instelling kan er gekozen worden voor 'toon meer' of 'toon minder'. Volgens het bedrijf helpen dit soort aanpassingen gebruikers om meer content te ontdekken die waardevol voor hen is.