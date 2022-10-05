Facebook-gebruikers krijgen keuze welke berichten ze meer of minder willen zien

Meta komt met een nieuwe optie om de Facebook Feed aan te passen aan de voorkeuren van individuele gebruikers. Periodiek zal er een bericht in de feed langskomen waarvan gebruikers kunnen aangeven of ze die vaker of juist minder vaak willen zien.

Deze keuzeoptie moet periodiek langskomen in de feed en wordt alleen geboden bij posts van mensen en communities die de gebruikers volgt en berichten die door Facebook worden aanbevolen. De keuze om een bericht vaker of minder vaak te zien, zal tijdelijk de ranking-score voor die post en vergelijkbare posts verhogen dan wel verlagen. Volgens Meta zal dit bijdragen aan het slimmer en responsiever maken van het AI-systeem dat aan de basis van de Feed staat.

Vooralsnog komt de interactieve frequentie-optie in beeld in de vorm van twee knoppen onderaan een post, maar op termijn moet dat mogelijk worden door rechtsboven in berichten op de drie bolletjes te drukken. Deze functie wordt dus uiteindelijk beschikbaar voor elke post. Meta brengt de optie later ook naar Facebook Reels.

Daarnaast gaat er een test plaatsvinden waarbij gebruikers in een menu het aantal zichtbare posts van vrienden en familie, groepen en pagina's en publieke figuren kunnen aanpassen. Naast een neutrale instelling kan er gekozen worden voor 'toon meer' of 'toon minder'. Volgens het bedrijf helpen dit soort aanpassingen gebruikers om meer content te ontdekken die waardevol voor hen is.

Facebook

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 16:27 40

05-10-2022 • 16:27

40

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Reacties (40)

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kodak 5 oktober 2022 16:34
Het is toch best bijzonder dat het zo lang moest duren om te beseffen dat je maar beter ook de mening van je gebruikers kan vragen wat ze wel/niet willen, in plaats van dat vooral door een algoritme en anderen te laten bepalen.
dr86 @kodak5 oktober 2022 16:48
Voor veel al te laat, in mijn omgeving gebruikt bijna niemand facebook en in steeds grotere mate instagram ook niet meer. Al die pulp die voorbij komt heeft het helaas verziekt.
sdziscool @dr865 oktober 2022 17:18
"helaas"
Ben eigenlijk wel blij dat meta zo'n incompetent bedrijf is, stel je toch voor dat ze het een beetje redelijk deden, dan waren we binnen no time allemaal meta employees.
xippie @dr865 oktober 2022 19:00
* xippie en veel van mijn familie en kennissen hebben het ook al van hun mobiel en tablet verwijderd. Scheelt heel veel batterij tijd.
Incidenteel nog eens op de laptop kijken, maar dat is ook nauwelijks meer.

[Reactie gewijzigd door xippie op 30 juli 2024 20:39]

Enai @dr866 oktober 2022 13:12
Ik gebruik noodgedwongen Facebook (lid van enkele groepen) maar de ervaring is een ellende en ik zie er tegenop. Er vallen meer en meer posts door het net die dan enkele dagen later opeens te voorschijn komen wanneer ze niet langer relevant zijn, en ondertussen komen er hopen reclame en irrelevante "recommended posts" voorbij en o wee als je toevallig stopt met scrollen op zo'n post om in een boterham te bijten en de engagement door het dak schiet.

Ik wil gewoon een chronologische lijst van alle posts in mijn groepen, hoe moeilijk kan het zijn?
J.W. Roos @dr867 oktober 2022 08:35
Ik heb alleen Watts App, voor wat berichtjes binnen de familie en kennissen, verder niet. De ellende die met dit soort programma's gepaard gaan is vreselijk, dat wil een normaal mens niet. En ik moet zeggen, is ook heerlijk rustig, geen gezeur aan je hoofd van piepende telefoons. Geen facebook of twitter, is een echte aanrader.
bbr @kodak5 oktober 2022 17:54
En ze doen er niks mee.
Al die reclame.
Zelfs als je reclame rapporteerd, en blokkeerd, komt die binnen een paar maanden gewoon weer terug.

En oplichtingen - holy taters, zo veel oplichters die reclame kopen op facebook.
Om over de Adults-Only reclame bots en spam bots nog niet eens te beginnen.

Ik snap niet hoe facebook nog steeds winst kan maken.
memphis @kodak5 oktober 2022 18:39
Maar komt er ooit een einde aan alles wat je niet wilt zien zodat je alleen nog maar vriend updates ziet? Ik zat toevallig van de week er even naar te kijken en dan zie ik 9 voorgestelde en gesponsorde berichten voordat ik weer een update van een vriend zie.
amarissimo @kodak5 oktober 2022 18:47
Die 'mening' van gebruikers is uiteraard ook weer het aanscherpen van het profiel dat meta van je bijhoudt.
Maar mensen die nu nog door een tijdlijn in Facebook scrollen maakt het niets meer uit.
jip_86 5 oktober 2022 16:44
Zo zou je ook een instelling moeten hebben dat je in plaats van alleen relevante reacties ook alle reacties te zien krijgt op de mobiele site. Je raad het al, die werkt niet met als gevolg dat je dus nauwelijks reacties kan lezen :X
Ik ben er wel een beetje klaar mee dat betuttelen. Mensen volg je met een reden dus ik wil alles zien.
JeroenH @jip_865 oktober 2022 16:51
Ah, jij denkt dat de "social" media er voor jou zijn. Have I got news for you...
Maaartendej 5 oktober 2022 16:40
Niet te vroeg juichen.

Als dit net zo goed werkt als de 'not interested' knop op Instagram, is er nog een lange weg te gaan.
Tweakerhenk @Maaartendej5 oktober 2022 17:20
Ik heb er weinig tot geen vertrouwen in dat dit echt gaat werken.
pizzafried 5 oktober 2022 16:47
Die hadden ze toch al? of nouja, hij deed het niet...maar er was wel een knop om van iets minder te kunnen zien...
Bux666 @pizzafried5 oktober 2022 17:55
Ja, dat dacht ik ook. Ik geef elke keer weer als ik op FB inlog aan dat ik niet mijn wachtwoord wil onthouden en ook geef ik bij het 1e blokje met reels aan dat ik die minder wil zien. FB reageert daarop dat ze er rekening mee gaan houden. Na maanden klikken is er niets verandert. Bijzonder...want FB kan wel alles over je onthouden, maar persoonlijke instellingen lukt maar niet...
Silent7 5 oktober 2022 16:49
goede ontwikkeling, sinds een paar maanden weer actief op Linkedin en het is geweldig hoe je vorm kan geven aan je eigen feed, ik krijg er nu energie van als ik er doorheen scroll. Blokkeer personen A B C en connect met X Y Z , follow F G H en je krijgt het gevoel veel controle te hebben over je eigen feed, heb ik nog niet ervaren bij welk ander social media platform dan ook. Dit lijkt erop dat FB hier meer op gaat zitten (nu kom ik echt nooit op FB maar dat heeft andere gronden)
GlorixJim 5 oktober 2022 17:07
Voorgesteld voor jou |:(
Bulls @GlorixJim5 oktober 2022 20:10
Special price for you my friend
AW_Bos 5 oktober 2022 17:09
Laat ze ook eens wat doen aan de bakken met scam die ze doorlaten.
Niet normaal meer. Ze komen echt met vlagen, vaak scam over leningen, paspoorten, cryptotrading, of Tesla-scam, en dat allemaal via vermoedelijk gehackte pagina's. En dan ook vaak advertenties die al weken erop staan. Alsof die filters soms niet lijken te werken... |:(

[Reactie gewijzigd door AW_Bos op 30 juli 2024 20:39]

Tjeerd 5 oktober 2022 17:21
Hier wil je toch niet intrappen? Door aan te geven wat je niet wil zien bouwen ze toch ook een soort profiel van je op? Dan kunnen ze via een omweg alsnog gerichtere berichten aan jou laten zien.

Maar Facebook is een kansloos platform geworden. Als ik er kijk zie ik echt alleen maar reclame tegenwoordig voorbij komen en af en toe een berichtje van iemand. Ik hoop echt dat Facebook binnen een aantal jaren niet meer bestaat, omdat het van internet een dooie plek heeft gemaakt.

Sowieso vind ik het naar dat steeds meer platformen alles dichttimmeren en je overal lid moet worden om mee te kunnen doen of überhaupt berichten te kunnen lezen (i.p.v. open zoals een forum e.d.). Las nog toevallig een bericht ergens dat het ook voor het archiveren van internet (archive.org e.d.) een stuk moeilijker wordt omdat alles steeds geslotener wordt en dynamischer (single page applications e.d.). Alles bij elkaar ook nog een nadeel van platformen zoals Facebook dus.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 30 juli 2024 20:39]

Qalo 5 oktober 2022 17:30
Het probleem hiervan is dat ze uit jouw voorkeuren ook een profiel kunnen opbouwen. Een nutteloze feature, mijns inziens. Gewoon helemaal geen actie ondernemen is het beste, omdat je dan helemaal niets aangeeft en Facebook/Meta in het ongewisse blijft van je voorkeuren. ;)
Djeepman @Qalo5 oktober 2022 18:28
Precies! En berichten gewoon in volgorde van tijd weergegeven 😉
Kimbo72 5 oktober 2022 19:12
Facebook wordt de laatste tijd overspoeld met spamberichten tussen het nieuwsoverzicht.
Ze doen hier niks aan, RIP Facebook.

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