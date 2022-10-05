Kaspersky opent Transparency Center in Utrecht, nodigt Nederlandse overheid uit

De antivirussoftwaremaker Kaspersky opent een zogenoemd Transparency Center in Utrecht. Het kantoor dient als plek waar klanten inzichten kunnen krijgen in de werkzaamheden van het bedrijf. De Nederlandse overheid heeft een formele uitnodiging gekregen om langs te komen in Utrecht.

Het kantoor is bedoeld als centrale plek waar klanten inzichten kunnen krijgen in de werkwijze van het van oorsprong Russische bedrijf. "We hebben niks te verbergen", zo legt Kaspersky's general manager Benelux en Nordic Tim de Groot uit tegenover Tweakers. Die boodschap wil het bedrijf ook naar de Nederlandse overheid uitdragen aangezien het sinds 2018 voor de Nederlandse Rijksoverheid is verboden om antivirussoftware van Kaspersky te gebruiken. Afgelopen maart hield minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid het verbod nog in stand, ondanks de openbaring van een rapport waaruit bleek dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat het gebruik van Kaspersky daadwerkelijk een risico vormt voor Nederland.

Het Transparency Center in Utrecht is het eerste dergelijke kantoor in de Benelux en heeft het clearance-niveau 'blauwe piste'. Dit betekent dat klanten en overheden tijdens een bezoek vragen kunnen stellen over de dataverwerking bij Kaspersky. Ook kunnen er in Utrecht live demonstraties gevolgd worden van een codereview en zijn auditrapporten van externe controleurs toegankelijk.

Blauw is de laagste beveiligingsgradatie en beperkt toegang tot bepaalde informatie, maar zou het beste aansluiten op de wensen van de meeste bezoekers. Locaties met het rode en zwarte beveiligingsniveau mogen meer inzicht in de broncode van het bedrijf geven. "Mocht de Nederlandse overheid dit vereisen, dan geef ik vandaag nog de opdracht om op te schalen naar de 'zwarte piste' hoor", aldus De Groot. Als alternatief kunnen overheidsfunctionarissen terecht in Transparency Centers in bijvoorbeeld Madrid en Zurich, waar wel broncode van het bedrijf toegankelijk is.

De opening van de Nederlandse locatie maakt onderdeel uit van het Global Transparency Initiative uit 2017 en is een manier van Kaspersky om de betrouwbaarheid van zijn producten te promoten. Het bedrijf verwerkt daarom sindsdien gevoelige gebruikersdata op servers in Zwitserland in plaats van in Rusland. Ook worden onafhankelijke instanties uitgenodigd om de processen en integriteit van het bedrijf te beoordelen en opent Kaspersky de deuren voor geïnteresseerden in de betreffende Transparency Centers.