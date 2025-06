Kaspersky introduceert gratis malwarescanner voor Linux

Antivirussoftwaremaker Kaspersky heeft een Linux-variant van Kaspersky Virus Removal Tool uitgebracht. De gratis antivirustool kan malware, adware en andere potentieel schadelijke software voor Linux detecteren en is volgens het bedrijf compatibel met de meeste Linux-distro’s.

Kaspersky schrijft in een blogpost dat Kaspersky Virus Removal Tool, kortweg KVRT, zowel het systeemgeheugen, de opstartbestanden en de bootsectoren als alle andere bestanden op een Linux-systeem kan scannen. De tool zou ook met alle soorten bestanden overweg kunnen, inclusief gearchiveerde data.

Als KVRT een schadelijk bestand aantreft, kan het worden verwijderd of in quarantaine worden geplaatst. De database waarop de tool zich baseert, wordt volgens Kaspersky regelmatig bijgewerkt. Wie over de nieuwste database wil beschikken, moet het programma echter wel elke keer opnieuw downloaden van Kaspersky's website.

Kaspersky adviseert om de tool via het rootaccount te draaien. Op die manier is KVRT naar verluidt het effectiefst. Het is mogelijk om de tool met een gebruikersinterface te draaien of via de commando’s te laten opereren. Gebruikers kunnen KVRT voorlopig ook niet automatisch laten scannen naar malware.