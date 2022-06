Kaspersky: advies Duitse inlichtingendienst is gebaseerd op politieke gronden

De Russische softwareontwikkelaar Kaspersky is het niet eens met het advies van de Duitse inlichtingendienst BSI om Kaspersky Antivirus te vervangen. Volgens het bedrijf is het besluit 'niet gebaseerd op een technische beoordeling van zijn producten, maar op politieke gronden'.

De BSI kwam dinsdag met het advies om Kaspersky Antivirus te vervangen. De inlichtingendienst vreest dat hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe meer het risico op een grootschalige cyberaanval vanuit Rusland toeneemt. "Een Russische IT-fabrikant kan zelf aanvallen uitvoeren, gedwongen worden om tegen zijn wil systemen aan te vallen, of zelf het slachtoffer worden van een cyberoperatie zonder dat hij daarvan op de hoogte is", zegt de BSI. Het gebruik van de antivirussoftware van Kaspersky zou volgens de BSI extra risicovol zijn, omdat 'antivirussoftware en de bijbehorende clouddiensten vergaande systeemautorisaties hebben'.

Kaspersky reageert dat het oneens is met de conclusies die de Duitse inlichtingendienst trekt. "Wij zijn van mening dat dit besluit niet is gebaseerd op een technische beoordeling van Kaspersky-producten - waar we voortdurend voor hebben gepleit bij de BSI en in heel Europa - maar in plaats daarvan wordt genomen op politieke gronden."

De ontwikkelaar wijst erop dat zijn infrastructuur voor dataverwerking in 2018 is verplaatst naar Zwitserland. Sindsdien worden 'schadelijke en verdachte bestanden die vrijwillig worden gedeeld door Duitse gebruikers van Kaspersky-producten verwerkt in twee datacenters in Zürich'. Ook is 'de beveiliging en integriteit van zijn datadiensten onafhankelijk beoordeeld door derden'. Zo zijn de diensten van het bedrijf pas opnieuw gecertificeerd door TÜV Oostenrijk, zegt Kaspersky.

Verder zegt de softwareontwikkelaar dat het in gesprek wil gaan met de BSI om opheldering te krijgen over haar besluit. "Wij geloven dat vreedzame dialoog het enig mogelijke instrument is om conflicten op te lossen. Oorlog is voor niemand goed."