Tesla heeft meer dan 10.000 Supercharger-laadpunten in Europa

Tesla heeft inmiddels meer dan 10.000 Supercharger-laadpunten in Europa. De laadpunten zijn verspreid over 900 stations in dertig Europese landen. Ongeveer een vijfde van de Supercharger-laadpunten zijn gebouwd in 2022, zegt de EV-fabrikant.

Onlangs werden er zes nieuwe locaties met honderd nieuwe laadpunten geopend, die zich in Frankrijk, Noorwegen, Letland, Litouwen, Nederland en Duitsland bevinden. Daarmee komt de fabrikant nu uit op meer dan 10.000 Superchargers in Europa.

Tesla zegt dat er vorig jaar meer Supercharger-laadplekken zijn bijgekomen dan in voorgaande jaren. Ongeveer een derde van de Tesla’s in Europa maakte afgelopen zomer gebruik van een Supercharger-laadpunt buiten hun thuisland, aldus het bedrijf.

Hoeveel elektrische auto's van andere merken dit jaar gebruik hebben gemaakt van Tesla's laadpunten, is niet duidelijk. Tesla begon in november in Nederland met het voor iedereen beschikbaar maken van Superchargerlocaties; sinds februari zijn alle snelladers van Tesla in Nederland beschikbaar voor andere automerken. In mei werd de pilot uitgebreid naar België. Om de Superchargers te gebruiken moeten bestuurders wel de Tesla-app gebruiken en een Tesla-account hebben.