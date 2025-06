Vrijwel alle Chinese Tesla's moeten update krijgen om remsysteem te verbeteren

Tesla moet voor 1.1 miljoen voertuigen in China een over-the-airupdate uitbrengen omdat het niet mogelijk is om de intensiteit van het energiebesparende, regeneratieve remsysteem in te stellen. De update geldt voor bijna alle Tesla's die in China zijn verkocht.

De 'terugroepactie' geldt voor Model 3- en Model Y-auto's die tussen 2019 en 2023 in China zijn gemaakt, plus enkele geïmporteerde Model 3-, Model S- en Model X-voertuigen. Tesla betrad de Chinese markt pas in 2020, dus bijna alle Tesla-auto's in dat land hebben dit probleem. De Chinese marktregulator stelt dat het mogelijk moet zijn om de intensiteit van het regeneratieve remsysteem in te stellen, en dat er een waarschuwing zou moeten verschijnen als de automobilist het gaspedaal langdurig indrukt. De marktregulator stelt dat het ontbreken hiervan zou kunnen leiden tot ongelukken en daarom een veiligheidsrisico vormt.

Bloomberg schrijft dat er de afgelopen jaren al meermaals door Chinese Tesla-bestuurders is aangekaart dat het remsysteem niet naar behoren werkt. In 2021 was er tijdens een autoshow in Shanghai een Model 3-gebruiker die hier aandacht voor vroeg. Zij beweerde dat haar vader in een ernstig ongeluk verzeild was geraakt door een probleem met de remmen. Ook een ander ongeluk in 2022 zou hebben gelegen aan het remsysteem. Beide keren ontkende Tesla dat de incidenten werden veroorzaakt door een autodefect.