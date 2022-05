Meer dan 800.000 Amerikaanse Tesla-EV’s hebben gordelwaarschuwingbug

Door een softwarebug bij bepaalde Tesla-voertuigen gaat het waarschuwingssignaal voor gordels soms niet af. Dat werd begin dit jaar ontdekt door Zuid-Koreaanse autoriteiten. In de VS schat men dat zo’n 817.000 voertuigen getroffen zijn. Tesla komt begin februari met een over-the-air-update.

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration heeft een terugroepactierapport gepubliceerd waarin het melding maakt van het probleem bij Noord-Amerikaanse Model S- en Model X-voertuigen die sinds 2021 tot nu gebouwd werden, maar ook bij alle Noord-Amerikaanse Model 3-voertuigen die sinds 2017 gebouwd werden. Volgens de organisatie gaat het om 817.000 voertuigen.

Dat probleem doet zich volgens de NHTSA voor na een rit waarin het waarschuwingssignaal voor de gordel is afgegaan, maar de gebruiker de rit onderbrak zonder gehoor te hebben gegeven aan datzelfde geluid. Dit kan zijn door bijvoorbeeld uit te stappen en later opnieuw te vertrekken met de wagen. Bij de tweede 'drive cycle', zoals de NHTSA het noemt, zal het verplichte waarschuwingsgeluid voor de gordel volgens de organisatie niet meer te horen zijn. Dit komt volgens hen door een softwarefout. Het waarschuwingsgeluid voor het inklikken van de gordel weerklinkt wel nog zodra de bovenvermelde voertuigen meer dan 22 kilometer per uur rijden.

Volgens de organisatie gaat het dus om de bovenvermelde modellen, maar Tesla noch de NHTSA geeft details over soortgelijke problemen met dezelfde voertuigen in andere werelddelen. Die kunnen er wel zijn, want het probleem werd op 6 januari van dit jaar ontdekt door het Zuid Koreaanse test- en onderzoekscentrum voor automobielen. Dat blijkt uit het rapport van de NHTSA. Het Zuid-Koreaanse instituut heeft Tesla ingelicht en die opende een onderzoek op 10 januari.

Op 27 januari rolde Tesla een firmware-update uit, versie 2021.43.101.1, die een fix bevatte voor het probleem. Begin februari rolt het bedrijf een over-the-air-update uit die dezelfde fix bevat; dat wordt versie 2022.4.5. Amerikaanse eigenaars van bovenvermelde voertuigen hoeven volgens de NHTSA geen verdere actie te ondernemen als zij de firmware-update hebben geïnstalleerd.