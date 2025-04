'Tesla-code bevat verwijzingen naar individuele crashtestorganisaties'

Een prominente Tesla-hacker beweert code gevonden te hebben in de software van Tesla's Autopilot-functie die crashtestorganisaties bij naam noemt. Het is nog onduidelijk of en zo ja, hoe de code een test van de zelfrijfunctie zou kunnen beïnvloeden.

Hacker Green beweert verwijzingen in Tesla's software te hebben gevonden naar meerdere crashtestorganisaties, waaronder het Ancap, Ivista, Euro Ncap en Korea Ncap. In dezelfde tweet schrijft Green dat testinstanties een 'one-off'-voertuig krijgen met code die specifiek verwijst naar de betreffende organisatie. De bron kan niet precies zeggen wat de code doet; het is alleen duidelijk dat het om code gaat met betrekking tot de zelfrijdende functie van Tesla, wat niets met daadwerkelijke crashtests te maken zou hebben.

Dergelijke instanties testen daarentegen niet alleen wat er met een voertuig gebeurt tijdens een crash, maar ook hoe zelfrijfuncties functioneren. Aangezien het volgens de bron om 'onzichtbare instellingen van de Autopilot' gaat, zou het beïnvloeden van testresultaten kunnen verklaren waarom de code gelabeld is op basis van keuringsinstanties. Tot dusver is er daarentegen geen concrete aanleiding dat Tesla inderdaad testresultaten beïnvloedt. Er wordt bijvoorbeeld ook gespeculeerd dat de code dient als analysetool voor Tesla zelf, al verklaart dat nog niet waarom de testinstanties daarbij genoemd worden.

Een vertegenwoordiger van de Australische crashtestinstantie Ancap zegt tegenover Drive dat er een onderzoek naar de situatie loopt. Tesla zelf heeft nog niet op vragen van Tweakers gereageerd. Het merk kreeg vorige week nog vijf sterren van het Euro Ncap als veiligheidsbeoordeling van de Model Y.