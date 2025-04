Vodafone maakt verdelen netwerkcapaciteit beschikbaar voor zakelijke klanten

Vodafone heeft network slicing beschikbaar gemaakt voor zakelijke klanten. De dienst is voornamelijk bedoeld voor 'elke organisatie die te maken krijgt met essentiële verbindingen'. Het is de eerste Nederlandse provider die network slicing aanbiedt.

Het bedrijf meldt dinsdag dat klanten via network slicing hun mobiele netwerken flexibel en virtueel kunnen opdelen, waardoor ze onder meer ruimte reserveren op het netwerk voor essentiële bedrijfprocessen. Er kan ook prioriteit worden gegeven in de beschikbare hoeveelheid bandbreedte.

De dienst is onder meer bedoeld voor bedrijven en instanties waarbij snelle communicatie belangrijk is. "Denk aan hulpverleners in ambulances die onderweg contact moeten leggen met het ziekenhuis. Ook voor organisatoren van grote evenementen is het belangrijk dat de beelden van de beveiligingscamera tijdig binnenkomen.", zegt senior product manager Juan Pablo Nieto.

De afgelopen tijd heeft VodafoneZiggo naar eigen zeggen drie succesvolle pilots uitgevoerd waarbij de technologie is toegepast. Een van de tests vond plaats bij een concert in Nijmegen. Daarbij werd network slicing gebruikt om een 'stabiel mobiel netwerk te bieden aan 50.000 man'. Daarnaast nam een camera livebeelden op van het terrein, die werden gebruikt om de publieksstroom in de gaten te houden.