Enkele Ziggo-gebruikers melden hogere uploadsnelheid dan beloofd

Verschillende Ziggo-klanten meldden in de afgelopen weken dat ze een uploadsnelheid van 150Mbit per seconde hadden ondanks de beperking van het Giga-abonnement van 50Mb/s. VodafoneZiggo zegt daarentegen niet doelbewust de uploadsnelheid te hebben verhoogd.

Op het Ziggo-forum werd in een thread de afgelopen weken meermaals gemeld dat de uploadsnelheid drie keer zo hoog was als eigenlijk zou moeten met het Giga-abonnement. In het geval van degene die het oorspronkelijke forumbericht plaatste werd de uploadsnelheid na enkele dagen weer teruggebracht naar de beloofde 50Mb/s. Dit zou volgens sommigen wijzen op een test van provider Ziggo, maar het bedrijf ontkent dit.

Een woordvoerder van Ziggo vertelt tegenover Tweakers dat er momenteel geen tests met de uploadsnelheid uitgevoerd worden en dat het bedrijf vroegtijdig aan klanten laat weten wanneer er iets aan een bestaand product of een huidige dienst verandert. Het bedrijf kan niet zeggen hoe het kan dat de betreffende klanten een hogere uploadsnelheid hebben geconstateerd.