Vodafone test communicatienetwerk voor hulpdiensten tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Vodafone start tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, die plaatsvindt van 16 tot en met 19 juli, een pilot om de inzet van een iot-apparaat te testen. Deze moet de onderlinge communicatie tussen verschillende hulpdiensten, zoals de ambulance en politie, verbeteren.

De pilot wordt uitgevoerd door het Fieldlab Grootschalige Evenementen, waaraan Vodafone Business is verbonden. Hulpdiensten communiceren via hun eigen C2000-systeem en de organisatoren via portofoons, maar er is geen gemeenschappelijk communicatienetwerk, schrijft Vodafone over de aanleiding voor de pilot.

De provider heeft iot-bedrijf Spinnov de opdracht gegeven om een apparaat te ontwikkelen dat de gps-locatie en een kort bericht met betrekking tot het druktebeeld naar de politiemeldkamer stuurt. Dit gebeurt via 4G-LTE-M-netwerk, zegt Vodafone in een reactie aan Tweakers.

Door middel van network slicing krijgt de hulpdienst die op de knop drukt voorrang op een gedeelte van het netwerk. Zo moet de dienst geen last hebben van eventuele overbelasting op het netwerk, legt Vodafone Business uit. "In zekere zin opent er een digitale vluchtstrook op het netwerk met extra capaciteit."

Het bericht komt aan bij de politie in de meldkamer in Apeldoorn. Van daaruit wordt de inzet van de diensten gecoördineerd. Alle informatie komt daar samen en vanaf daar wordt via de commandolijnen de operatie ingezet, zegt de provider.

Update, 13.15 uur: Reactie van Vodafone toegevoegd.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 10:50 49

12-07-2024 • 10:50

49

Lees meer

Evaluatie: Ontevredenheid over nieuw C2000 komt door afwijkende verwachtingen
Evaluatie: Ontevredenheid over nieuw C2000 komt door afwijkende verwachtingen Nieuws van 14 mei 2025
Politie mag langer doen over het oplossen van problemen bij C2000-netwerk
Politie mag langer doen over het oplossen van problemen bij C2000-netwerk Nieuws van 21 februari 2025
Overheid NL haalde luchtverfrisser uit handel wegens veroorzaken storing C2000
Overheid NL haalde luchtverfrisser uit handel wegens veroorzaken storing C2000 Nieuws van 5 november 2024
Politie Rotterdam spoort honderden gevallen cryptofraude op
Politie Rotterdam spoort honderden gevallen cryptofraude op Nieuws van 23 juli 2024
Enkele Ziggo-gebruikers melden hogere uploadsnelheid dan beloofd
Enkele Ziggo-gebruikers melden hogere uploadsnelheid dan beloofd Nieuws van 28 september 2022
Vodafone maakt verdelen netwerkcapaciteit beschikbaar voor zakelijke klanten
Vodafone maakt verdelen netwerkcapaciteit beschikbaar voor zakelijke klanten Nieuws van 14 september 2022
Meer producten en artikelen
Internettoegang Vodafone VodafoneZiggo Internet of things Nederland

Reacties (49)

-Moderatie-faq
49
49
23
3
0
24
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Hennie-M 12 juli 2024 13:36
Netwerk slicing van Vodafone werkt al jaren, op deze youtube video van VodafoneZiggo zelf staat een geslaagde PoC met een camera die via LTE verbonden is. Toevallig ook in Nijmegen bij een groot concert in het Goffertpark.

YouTube: 5G-test met camera tijdens concert in Goffertpark
robert_paats @Hennie-M12 juli 2024 20:33
Yep en deze pilot maakt gebruik van 4G-LTE-M
En laat Netwerk Slicing nu net een 5G-SA feature zijn.

Dus vermoedelijk een hoop marketing bla en maken ze gewon gebruik van een QOS instelling in het netwerk om prio te krijgen.
r2504 12 juli 2024 11:24
Hopelijk werkt de network slicing want de ervaring met mobile connecties is dat het netwerk steeds plat gaat als er enige drukte is (zelf een lokaal festivalletje hier in het dorp met een goeie 500 bezoekers is al genoeg).
Z80 @r250412 juli 2024 11:30
In Nijmegen zijn de afgelopen jaren geen grote problemen geweest met het gsm netwerk tijdens de zomerfeesten. Scheelt ook dat alle providers reeds meerdere jaren ervaring hebben in de stad met deze mensenmassa.
jk-5
@Z8012 juli 2024 11:47
Dit jaar staan er zelfs drie tijdelijke masten voor Odido, die hebben zonder twijfel de dikste deployment dit jaar. Aan de Waalkade staat nu ook iets. Vodafone heeft alleen in het Valkhofpark iets in de tijdelijke mast hangen, voor de rest doen ze het met het vaste netwerk. Hopen dat ze dat lukt.
faim @Z8012 juli 2024 12:23
En toch heb ik elk jaar weer problemen met de mobiele verbinding, vooral op de drukkere dagen (T-Mobile).
Ghostery @faim13 juli 2024 01:01
Ze hebben nu ook het 3,5 Ghz geactiveerd dus hopelijk helpt dat ook tijdens de vierdaagse feesten.
Microwilly @faim13 juli 2024 12:09
Klopt ik ook. Ben benieuwd morgen. Bij het vuurwerk.
DigitalExorcist @r250412 juli 2024 11:25
Dat is een kwestie van geld. Als dat festivalletje in de buurt investeert in (tijdelijke) extra masten is het geen probleem om 500 bezoekers te voorzien. Maar als dat festivalletje daar geen geld voor heeft houdt het snel op natuurlijk.
willieverhoef @DigitalExorcist12 juli 2024 11:52
Wie moet investeren, de gebruiker betaalt de provider voor bijv 98.9 % bereikbaarheid waar mee wordt geadverteerd, of beste netwerk dan mag een evenement niet direc5een probleem zijn.
Terrestrial @willieverhoef12 juli 2024 12:03
precies, het probleem hier is de belachelijke overboeking van bandbreedte en frequentie ruimte die er niet is. Mobiele netwerk zijn simpelweg te slecht en onbetrouwbaar en als je dat wilt veranderen gaat de prijs omhoog moeten.
Houtenklaas
@Terrestrial12 juli 2024 12:46
Niemand dimensioneert zaken op maximale belasting. Dan hadden we snelwegen gehad met 40 rijstroken en een lokale Appie met 60 kassa's. De kostprijs van wat je afneemt zou spectaculair stijgen en dan moet ik hier weer lezen dat het boeven zijn. Bij elk evenement van een zekere omvang zetten alle providers extra masten neer, maar voor een willekeurige braderie waar 500 man loopt is dat financieel gewoon niet haalbaar.

Overigens behoren de NL netwerken tot de beste van de wereld', ik zou daar de woorden "slecht en onbetrouwbaar" niet tegenaan willen plakken.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 13:20]

ibmpc @Houtenklaas12 juli 2024 23:14
T-Mobile Nederland heeft iedere mast op glasvezel van Eurofiber. T-Mobile bij ons heeft bijna iedere mast voorzien van een straalzender. Ik verbaas mij elke keer over de snelheid die je over 4G haalt in Nederland op het T-Mobile netwerk als ik weer eens op bezoek ben.
Odie @Terrestrial12 juli 2024 16:10
Grappig dat je mobiele netwerken (ik neem aan dat je de Nederlandse bedoelt) tot slecht en onbetrouwbaar bestempelt. Ga eens in het buitenland kijken, ga eens over de Autobahn rijden vanaf Arnhem naar Dusseldorf of ergens in het binnenland. Ga eens naar de VS en kom dan buiten de grote steden...

Als je die ervaring eenmaal hebt klaag je NOOIT meer over de Nederlandse netwerken. Onze dekking en uptime is gewoon frigging fantastisch.
Terrestrial @Odie12 juli 2024 16:28
Je vergelijkt appels met peren, Nederland is een druk bevolkt plat gebiedje, als je het nederlandse mobiele netwerk in de VS neerzet heb je amper een kleine staat bedenkt. Wat ik zei is dat mobiele netwerken in het algemeen te onbetrouwbaar zijn om het hele principe gebaseerd is om teveel overboeking. Bij vaste lijnen is er ook overboeking maar niet in deze mate.
Odie @Terrestrial12 juli 2024 18:20
Welke mate heb je het over? Quantificeer beiden eens alsjeblieft.
Houtenklaas
@Terrestrial13 juli 2024 12:31
5G biedt de optie tot slicing. Dan kan je als zakelijk gebruiker een gedeelte bandbreedte reserveren. En ja, dat is zeker niet gratis. Als je consumentenprijzen betaalt, is de dienstverlening "best effort" en ingericht op gemiddeld gebruik. Dat heeft werkelijk niets te maken met "onbetrouwbaar" maar met de inrichting van een dienst.

Interessant dat je meldt dat de mate van overboeking op mobiel vele malen groter is dan op "vaste lijnen" - ik neem aan dat je daarmee glasvezel of xDSL bedoelt. Ik ben benieuwd naar welke getallen je daar precies voor ogen hebt en waar je die vandaan hebt. Of is het wellicht alleen "gevoel"?
tvtech @Odie12 juli 2024 23:27
Inderdaad, ben nu op vakantie in Bretagne. Op iedere plek heb je of 3G, 4G of 5G of gewoon niets. Je hopt vn de ene naar de andere provider, en vaak een heel zwak signaal. Radio luisteren via je telefoon staat garant voor ieder half uur wel div onderbrekingen en moet je de stream herstarten. Dat heb ik in NL vrijwel nooit.
pa2ra @tvtech14 juli 2024 12:13
Zet hem maar eens vast op 4G (dus de optie 5G uit), althans als je een iPhone hebt. Je zult zien dat je verbinding veeeeel stabieler is.
tvtech @pa2ra14 juli 2024 18:14
Gedaan, ben beniewd
tvtech @pa2ra15 juli 2024 15:27
Vandaag getest op een rit van een half uurtje, van Carnac naar Vannes. Het lijkt wel erger dan op automatisch, dus zeker geen verbetering. De netwerk dekking in NL is gewoon superieur tov het Frankrijk. Vorig jaar in Zweden geweest en lange ritten gemaakt, kids konden gewoon overal youtube kijken met hun unlimited e-sims.
Het kan dus gewoon wel
pa2ra @tvtech16 juli 2024 11:17
Heb je dezelfde route ook met 5G afgelegd? Dus een echte vergelijking tussen 4G en 5G?

Overigens vraag ik me af of men in Frankrijk stand-alone 5G gebruikt, of niet. Als dat niet het geval is, dan heb je altijd 4G als fundament onder de 5G verbinding. Dus dan zou het verschil er niet mogen zijn.
tvtech @pa2ra16 juli 2024 14:28
Ja, op de terugweg.
Ik zit nu in Trinite sur mer, vol bereik 4G, geen 5G ook al staat de voorkeur op 5G auto. Speedtest geeft 360/90Mbps dus daar geen klacht over.
Sircuri @willieverhoef12 juli 2024 13:23
Met een paar uur onbereikbaar of slechte verbinding kom je in het geheel niet aan die 98,9%. Dus ze voldoen dan toch aan de bereikbaarheid?
DigitalExorcist @willieverhoef12 juli 2024 15:58
Als je een contract met je provider hebt die 98,9% uptime garandeert, of een SLA afsluit, dan mag je hen daaraan houden. Maar als festival met 500 bezoekers ga je die kosten niet dragen.

Als je als festival een 100% dekking wil hebben moet je mobiele palen of weet ik veel wat voor oplossing neerzetten. Daar investeer je als festivalexploitant of -eigenaar in.
Odie @DigitalExorcist13 juli 2024 04:45
Geen enkele provider geeft consumenten een SLA. Het enige dat de providers doen is een poging (!) om te voldoen aan de wettelijke eisen qua dekkingsgraad en zelfs daar is een discussie hoe die dekking geïnterpreteerd moet worden (fysieke dekking vs. percentage van de bevolking).en interne KPIs waar men maandelijks naar streeft qua zaken als call completion ratio etc.
DigitalExorcist @Odie13 juli 2024 08:43
Het gaat hier om een organisatie van een festival, niet om een particulier..
Odie @DigitalExorcist13 juli 2024 09:29
Dat maakt niets uit, jij als eindgebruiker bent de contractant die de mobiele dienst afneemt.
DigitalExorcist @Odie13 juli 2024 10:26
Een festivalorganisator kan wel een zakelijk contract hebben. Ok voor 500 man is dat misschien te duur, maar een Lowlands oid heeft toch wel een bepaalde regeling qua bereikbaarheid en mobiele dekking geregeld lijkt me.
Houtenklaas
@DigitalExorcist13 juli 2024 13:45
Voor een festival hier in de buurt heb ik KPN ooit gevraagd wat de opties zijn voor extra mobiele dekking. Die lag toen op 10.000 unieke bezoekers, waar wij helaas toch wel een tikkie onder bleven. In 2015 zeiden de grote providers al dat er extra maatregelen rondom Lowlands zijn, dat geldt (aanname) voor elk groot festival neem ik aan.
Houtenklaas
@Odie13 juli 2024 13:30
Dekkingsgraad is heel iets anders wat anders dan het percentage "call completion". Dat je dekking hebt wil niet zeggen dat je kunt bellen als een "paal" vol zit. Daarnaast lijk je te suggereren dat providers de wettelijke dekkingsgraad niet halen of dat veilingcriteria niet duidelijk zijn.

De laatste veilingen omschrijven die eis als: "98% van het oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moeten bereiken". Briljant in zijn eenvoud en in mijn optiek geen enkele vorm van interpretatie mogelijk. Aardiger is of dat "inhouse" moet gelden of "buiten". Panden zijn tegenwoordig steeds beter "radiodicht" door opgedampt metaal op de ramen, waarbij 3.5GHz sowieso al moeite heeft om muren te passeren. Alhoewel ik daar niets over terugvind, ga ik er van uit dat die dekking "buiten" geldt.

Interessant wordt het pas als een provider die wil voldoen aan 98% 3.5GHz uitrollen, geen antennes kan/mag plaatsen omdat er plaatselijk geen vergunning wordt verleend. Ik ken geen praktijkvoorbeeld, maar ben wel machtig benieuwd wat de wetgever dan voor standpunt gaat innemen.
Odie @Houtenklaas13 juli 2024 13:48
Oh is dekkingsgraad is héél anders als de CCR? Joh, nooit geweten 😂

De DSV is een leuke eis maar een simpele vraag: hoe ga je die dekking vaststellen en handhaven? Je kunt drivetest validatie doen maar je kunt onmogelijk elke vierkante centimeter van een gemeente testen. In de praktijk selecteert de RDI volgens mij vooral gebieden waar veel klachten over binnenkomen.

De 3.5 is een kreng. Mijn oud werkgever had 20 jaar geleden een 80 MHz kavel waarmee we n Amsterdam een WiMAX netwerk hebben uitgerold. De fijnmazigheid van het netwerk om indoor nog een beetje performance over te houden is gewoon bijna niet te doen, zeker gezien de door jou genoemde problematiek met het vinden van geschikte opstellingen en het verkrijgen van vergunningen.

[Reactie gewijzigd door Odie op 22 juli 2024 13:20]

pa2ra @Odie14 juli 2024 12:16
Je mag alle bestaande masten gewoon volhangen met 3.5 GHz apparatuur. RDI/AT vergunt de frequenties, maar niet per mast. Als je een 3.5 GHz vergunning hebt, mag je hem gewoon overal plaatsen. Dus als je al een mast hebt, is dat probleem opgelost. En qua fijnmazigheid: 3.5 GHz zijn zichtverbindingen. Dus buitendekkingen. Dat is dus buiten veel minder een probleem dan binnen.
Odie @pa2ra14 juli 2024 15:21
Met de opstelplaatsen voor een 2.6 netwerk heb je niet voldoende als je puur op 3.5 zou zitten. Ergo, wil je overal 3.5 coverage hebben dan zul je opstelplaatsen erbij moeten hebben.
Inkjet @r250412 juli 2024 12:00
Network slicing is nu net bedoeld om onafhankelijk te zijn van de drukte op het hele netwerk. Je reserveert een bepaald deel voor een aparte groep gebruikers. Dat deel blijft vrij, ook al is de rest van het netwerk 'vol'.
jongetje
12 juli 2024 13:03
Zal allemaal wel een hoop geld kosten. En dat terwijl Vodafone (en andere providers) nu al aan de hand van het aantal telefoons op een locatie de drukte kunnen zien op de wegen. Dan kun je dat toch eenvoudig hierop toepassen?

En dat van bandbreedte reserveren snap ik niet zo goed. Wanneer wordt dit dan gebruikt en waarvoor en wat heeft dat met die sensoren te maken? Je kunt toch prima de hulpdiensten prioriteit geven, dan hoef je toch niet al standaard een deel van de bandbreedte te reserveren?
jvdmeer @jongetje12 juli 2024 13:19
Die bandbreedte zal we gereserveerd worden om te voorkomen dat ze een reguliere telefoon eraf moeten gooien op het moment dat een hulpdienst een verbinding vraagt. En een verbroken verbinding levert weer slechte reclame op.
01--Rolf--01 @jvdmeer12 juli 2024 13:46
Of nog simpeler jouw spraak gaat van 10 naar 9 bits. Beetje kwaliteits verlies voor jouw. Maar de prio gesprekken gaan er ook gewoon bij passen.
jongetje
@jvdmeer12 juli 2024 14:00
Ik gok dat meer dan 80 procent van het verkeer internet dataverkeer is en geen spraak. Dan kun je prima daar een limiet op zetten want met VoLTE loopt spraak vaak over 4G.
pa2ra @jongetje14 juli 2024 12:17
Sinds VoLTE is alles data.
jongetje
@pa2ra14 juli 2024 16:51
Zeker, alleen een provider op het Vodafone netwerk zoals 50+ mobiel duwt alle gesprekken over 2g en dat is geen data. Vandaar mijn 80 procent omdat er ook wel wat van Vodafone en hollandsnieuwe op die manier zal lopen.
Het.Draakje @jongetje12 juli 2024 14:38
Zoals ik het artikel lees komt er een apart apparaat (geen telefoon) die zijn locatie kan doorgeven via het netwerk van Vodafone, waarbij het bericht gegarandeerd aankomst bij het controlecentrum en (wellicht) ook alle andere ondersteuners. (Omdat portofoons maar een beperkt bereik hebben en niet standaard hun locatie meegegeven).

Het is (uiteraard) een gedoe als je van een paar honderd / duizend ondersteuners even het telefoonnummer als prio moet invoeren in je configuratie (en daarna weer weg moet halen). Komt nog bij dat die ondersteuners niet de hele tijd actief zijn (ploegendiensten).

Dan is het moderne variant van een semafoon wel zo handig.
NTS @jongetje12 juli 2024 21:05
Dat reserveren gaat in dit geval om een stukje frequentie of tijd ruimte wat vrijgehouden wordt. Dus niet een stuk bandbreedte in de vorm zoals je dat bij internet kent. Maar echt een stukje ruimte in het radio protocol.

Het probleem met een overbelast netwerk is namelijk dat je überhaupt er niet tussen komt om verbinding te maken en dus ook niet om te zien of die verbinding prioriteit had moeten hebben. Met een stukje gereserveerde ruimte in tijd of frequentie waarin alleen de devices met prioriteit mogen zenden los je dat probleem op.

Edit: Hier meer uitleg over de stukjes tijd/frequentie en het delen: Wikipedia: Orthogonal frequency-division multiple access

[Reactie gewijzigd door NTS op 22 juli 2024 13:20]

Unknowntje 12 juli 2024 11:34
Waarom willen ze vodafone gebruiken? Met stroomstoring werken de meeste masten niet
jk-5
@Unknowntje12 juli 2024 11:37
Vodafone plaatst bij heel veel masten geen accu's, ze hebben ze zelfs een periode actief weggehaald. Dus dat is inderdaad niet uit te leggen in zo'n situatie. Zet je eigenlijk wel te denken met de nieuwe aanbesteding voor internetverbindingen voor de rijksoverheid die Vodafone heeft gewonnen, gaat dat wellicht iets veranderen aan de situatie?
willieverhoef @jk-512 juli 2024 11:53
Gewoon niet in het pakket van eisen?
FrostyPeet 12 juli 2024 11:54
Ooit zat ik bij "verbindingen" bij het toenmalige Rode Kruis Korps. Wat ik toen leerde was dat er altijd "gedoe" is met communicatie. Die feedback komt ook steevast terug bij elke grote multidisciplinaire oefening. Vaak krijgt één club het nog wel rond met wat kunst en vliegwerk, maar als het over de organisatiegrens moet loopt het vaak spaak.

Ja, die spoedknoppen, leuk en aardig, maar je gooit een andere verbinding eraf. Krijg je "spoedknop inflatie" want iedereen in de hogere echolonen is van mening dat hun bericht altijd belangrijk is.

Ook C2000, wat alles zou oplossen, blijkt door de hoeven te gaan bij grote incidenten. Krijg je dat gedoe dat hulpverleners zich af moeten melden van een groep enzo.

Netwerk aanbieders kunnen aan 06-nummers al prioriteit toekennen. Dat die altijd bovenaan staan om te bellen/sms-en of internetten.

Altijd afgevraagd waarom er single-point-of-failure systemen in gebruik zijn. Terwijl er bijvoorbeeld ook 4G Zello achtige systemen zijn gecombineerd met een "echte" FM UHF portofoon functie of DMR-achtig digitale radio (al dan niet met encryptie). Die Zello achtige protocollen krijgen een spraakoproep door het 4G netwerk, zelfs bij stevige belasting. Duurt alleen langer. Als het dan echt helemaal plat gaat kan je in elk geval nog point-to-point praten met collega's binnen een gebied van paar vierkante kilometer.

Maar goed, ze zullen het zien met dat IoT netwerk.
Houtenklaas
@FrostyPeet13 juli 2024 13:57
Altijd afgevraagd waarom er single-point-of-failure systemen in gebruik zijn.
Het simpele antwoord is: "Kosten". Een volledig redundant systeem bouwen met een excellente dekking is geen enkel issue, maar kost gewoon heel veel meer dan een enkelvoudig systeem met net wat minder masten. Vervolgens bezuinigen op het aantal gelijktijdige gesprekken (in groepen) en je zit al aardig in de buurt van de C2000 problematiek.
pa2ra @FrostyPeet14 juli 2024 12:19
Het is altijd wat met digitale communicatie. Het is niet voor niets zo dat in de luchtvaart AM gebruikt wordt. Als je gelijktijdig zendt, zijn beide signalen hoorbaar. Dat is veiliger dan bijv. FM of digitale signalen. Noodknoppeninflatie, of gewoon de spreeksleutel indrukken om een tijdsslot toegewezen te krijgen: een en al drama op C2000.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.