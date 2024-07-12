Vodafone test communicatienetwerk voor hulpdiensten tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Vodafone start tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, die plaatsvindt van 16 tot en met 19 juli, een pilot om de inzet van een iot-apparaat te testen. Deze moet de onderlinge communicatie tussen verschillende hulpdiensten, zoals de ambulance en politie, verbeteren.

De pilot wordt uitgevoerd door het Fieldlab Grootschalige Evenementen, waaraan Vodafone Business is verbonden. Hulpdiensten communiceren via hun eigen C2000-systeem en de organisatoren via portofoons, maar er is geen gemeenschappelijk communicatienetwerk, schrijft Vodafone over de aanleiding voor de pilot.

De provider heeft iot-bedrijf Spinnov de opdracht gegeven om een apparaat te ontwikkelen dat de gps-locatie en een kort bericht met betrekking tot het druktebeeld naar de politiemeldkamer stuurt. Dit gebeurt via 4G-LTE-M-netwerk, zegt Vodafone in een reactie aan Tweakers.

Door middel van network slicing krijgt de hulpdienst die op de knop drukt voorrang op een gedeelte van het netwerk. Zo moet de dienst geen last hebben van eventuele overbelasting op het netwerk, legt Vodafone Business uit. "In zekere zin opent er een digitale vluchtstrook op het netwerk met extra capaciteit."

Het bericht komt aan bij de politie in de meldkamer in Apeldoorn. Van daaruit wordt de inzet van de diensten gecoördineerd. Alle informatie komt daar samen en vanaf daar wordt via de commandolijnen de operatie ingezet, zegt de provider.

Update, 13.15 uur: Reactie van Vodafone toegevoegd.