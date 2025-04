Politie Rotterdam spoort honderden gevallen cryptofraude op

De politie van Rotterdam heeft honderden incidenten van cryptofraude ontdekt. In totaal werden er 186 slachtoffers in Nederland getraceerd. Volgens de politie verloren de slachtoffers gemiddeld duizenden euro's.

Fraudeurs vinden de slachtoffers op sociale media en via datingsites, zegt Jesse Brobbel van de politie Rotterdam tegen NOS. De oplichter neemt eerst contact op met het slachtoffer en bouwt vervolgens een vertrouwensrelatie op. Ze doen zich voor als iemand die goed op de hoogte is van de cryptowereld en stellen, als er eenmaal een vertrouwensrelatie is, een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid in cryptocurrency voor. Ze vragen het slachtoffer bijvoorbeeld om een startbedrag van 500 euro te investeren en beloven dat er een hoog rendement wordt behaald. Ze storten vervolgens een groter bedrag terug naar het slachtoffer vanuit hun eigen rekening, zodat het lijkt alsof de investering winstgevend is.

Zodra het slachtoffer is overtuigd, stelt de oplichter voor om een cryptorekening te openen. De oplichter stuurt het slachtoffer een document waarin wordt bevestigd dat er een cryptorekening wordt geopend. Dit document bevat vaak echter een verborgen 'goedkeuringsdocument' dat de oplichter de mogelijkheid geeft om cryptocurrency te stelen van de rekening van het slachtoffer. Aangemoedigd door het ogenschijnlijke succes van de eerste investering, stort het slachtoffer meer spaargeld op de cryptorekening. De oplichter gebruikt uiteindelijk het goedkeuringsdocument om de cryptocurrency te stelen van de rekening van het slachtoffer. Zodra het geld gestolen is, is het zeer moeilijk om het terug te vinden, zegt de politie.