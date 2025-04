Wetenschappers proberen Belgische criminaliteit te voorspellen met AI

Wetenschappers van de Universiteit Gent gaan de criminaliteitscijfers van negentien Vlaamse politiezones analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie. De hoop is dat daarmee patronen ontdekt kunnen worden, waarmee misdaden kunnen worden voorspeld.

De wetenschappers gaan niet voorspellen wie de misdrijven gaat plegen, maar alleen waar en wanneer deze plaatsvinden, aldus VRT NWS. Voorspellen wie de misdaad pleegt, is nog te complex en daar zijn ethische bezwaren tegen. "We focussen op tijdstippen en locaties, mét het respect voor de privacy en de mensenrechten. Dat staat centraal in ons onderzoek", zegt criminoloog Wim Hardyns van de Universiteit Gent.

Voor het onderzoek worden de deelnemende politiezones onderverdeeld in stratenblokken, die aan data gekoppeld worden. Daarin wordt ook informatie meegenomen als de aanwezigheid van stations en cafés en de hoeveelheid straatverlichting. "In gebieden met weinig straatverlichting is de kans op woninginbraken groter. De aanwezigheid van vluchtwegen speelt een grote rol. En ook het weer is belangrijk, ook criminelen blijven liever thuis als het regent."

Op basis van de analyses kunnen risicogebieden aangewezen worden, waar de politie zich op kan focussen. Daar kunnen bijvoorbeeld politiepatrouilles anders georganiseerd worden. Als het project een succes blijkt te zijn, is het de bedoeling dat het ook in andere Europese landen wordt uitgerold.