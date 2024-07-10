Nederland haalt Nederlandse server offline die Russische trolls maakte

De Nederlandse inlichtingendiensten en politie hebben een Nederlandse server offline gehaald die werd gebruikt om Russische trolls te maken voor op X. Die trolls werden gebruikt om het Amerikaanse publieke debat te beïnvloeden.

De server draaide Meliorator, een AI-tool die neppe socialemedia-accounts aanmaakte met verschillende nationaliteiten en posts verspreidde op X. Die tool werd volgens Amerikaanse, Canadese en Nederlandse inlichtingendiensten gebruikt door 'mensen gelieerd aan RT', een nieuwsorganisatie die gefinancierd wordt door de Russische overheid. Deze mensen zouden Meliorator hebben gebruikt om desinformatie te verspreiden 'in en over' een aantal landen, waaronder de VS, Polen, Duitsland, Nederland, Spanje, Oekraïne en Israël.

Volgens de Nederlandse inlichtingendiensten is de software 'zeer waarschijnlijk' door de Russische overheid ingezet om het Amerikaanse publieke debat te beïnvloeden. "Er is geen indicatie dat de offensieve cybercampagne is ingezet om het publieke debat in Nederland of andere Europese landen te beïnvloeden", schrijven de Nederlandse diensten. De server is op 24 juni offline gehaald.

Hoewel Meliorator alleen op X werkend is gezien, vermoeden de samenwerkende inlichtingendiensten uit Noord-Amerika en Nederland dat de ontwikkelaars de software ook op andere platforms willen gebruiken. De diensten leggen in een Cyber Security Advisory uit hoe Meliorator werkt en hoe sociale media de tool kunnen herkennen. Er wordt niet gesproken over aanhoudingen of verdachten.