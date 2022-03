Amerikaanse overheid heeft aanwijzingen voor aankomende Russische cyberaanvallen

De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt bedrijven in het land dat die zich beter moeten voorbereiden op Russische cyberaanvallen. Er zouden nieuwe aanwijzingen zijn dat Rusland van plan is zulke aanvallen uit te voeren.

Het Witte Huis zei maandagavond in een verklaring dat bedrijven in het land op hun hoede moeten zijn. Biden herhaalt met de verklaring eerdere waarschuwingen over Russische cyberaanvallen, maar zegt nu dat hij zich 'baseert op nieuwe inlichtingen' dat de Russische overheid zulke aanvallen zou voorbereiden. Hij gaat niet in op details. Het is dus niet bekend om wat voor soort aanvallen het gaat of op welke sectoren die zouden plaatsvinden.

Biden zegt dat aanvallen 'onderdeel zijn van Ruslands draaiboek'. "Ik heb eerder al gewaarschuwd voor de dreiging dat Rusland malafide cyberactiviteiten kan uitvoeren tegen de Verenigde Staten, onder andere als onderdeel tegen de ongeëvenaarde economische sancties die we Rusland samen met onze partners hebben opgelegd", zegt de president. Ook in andere landen waarschuwden instanties voor mogelijke aanvallen op het bedrijfsleven. In Nederland deed het Nationaal Cyber Security Centrum dat, al heeft het geen aanwijzingen dat zulke aanvallen echt plaatsvinden.

Biden zegt dat Amerikaanse autoriteiten de cybersecurity van overheidsinstellingen en bedrijven in de kritieke infrastructuur hebben geholpen bij hun beveiliging. "We kunnen dit echter niet alleen", zegt de president. "De meeste kritieke infrastructuur is van private partijen en die eigenaren moeten meer moeite doen hun digitale deuren te sluiten." Daarbij verwijst de overheid naar een lijst met algemene maatregelen om de cybersecurity van bedrijven te verbeteren, zoals het instellen van meertrapsauthenticatie en het maken van back-ups.