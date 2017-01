Door Bauke Schievink, dinsdag 10 januari 2017 21:10, 14 reacties • Feedback

Opnieuw lijkt Oekra´ne slachtoffer te zijn geworden van een hackaanval op het elektriciteitsnetwerk. Inbrekers zouden net als in 2015 de elektriciteit hebben uitgeschakeld, met als waarschijnlijke doel om hun inbreektechnieken te testen voor een 'echte' aanval.

Vorige maand werd Oekraïne getroffen door een kortdurende stroomstoring die ongeveer een uur aanhield. Bronnen vertellen aan Motherboard dat het hier niet ging om een technische storing, maar om een aanval op het elektriciteitssysteem. Hackers zouden op een substation in Pivnichna nabij Kiev hebben ingebroken en de systemen offline hebben gehaald. Dat zouden zij hebben gedaan door zogenaamde remote-terminal units uit te zetten. De Oekraïense autoriteiten kondigden eerder al aan een onderzoek in te stellen naar de stroomstoring.

Volgens Motherboard had de uitval weinig impact, en werd het stroomnet alleen lokaal getroffen, en bovendien maar voor een korte tijd: na een uur was het netwerk weer hersteld. Oekraïense onderzoekers doen nog steeds onderzoek naar het voorval, maar volgens het Oekraïense beveiligingsbedrijf ISSP is er op de systemen ingebroken door hackers. Dat zou zijn gedaan door dezelfde hackers die het stroomnetwerk in 2015 hebben gehackt.

Na onderzoek stelt ISSP dat de hackers waarschijnlijk bezig waren met een test, om aanvalstechnieken uit te proberen. Dat doet vermoeden dat de aanvallers een grotere aanval op het stroomnetwerk voorbereiden, al zijn hier geen concrete aanwijzingen voor. De bedoeling is dat de onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, al kan het nog enige tijd duren voordat het volledig is afgerond.

Bij de hack in 2015 op het stroomnetwerk was de schade groter. Toen werd na onderzoek met de beschuldigende vinger in de richting van Rusland gewezen. Rusland en Oekraïne zijn al jaren verwikkeld in een oorlog.