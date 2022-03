'MediaMarktSaturn haalt DJI-drones uit schappen wegens DJI's banden met Rusland'

MediaMarktSaturn, bekend van de grote electronicawinkels in Nederland, België en Duitsland, heeft naar verluidt DJI-hardware uit de handel gehaald. Volgens een Duitse nieuwssite is dit wegens de banden die DJI heeft met het Russische leger.

Volgens Inside Digital is de DJI-hardware per direct niet meer verkrijgbaar wegens 'DJI's steun aan Russische militairen'. Tweakers heeft zelf contact gezocht met Media Markt Nederland om bevestiging van die beweegreden te vragen. Een eventueel antwoord wordt nog aan dit artikel toegevoegd. In de tussentijd lijkt de verkoopstop in ieder geval wel te kloppen: op mediamarkt.nl, mediamarkt.be en saturn.de zijn niet of nauwelijks DJI-artikelen te vinden.

Aanleiding voor vermeende de beslissing van MediaMarktSaturn is wellicht de oproep van de Oekraïense vicepremier Federov aan DJI. Hij vroeg een kleine twee weken geleden aan het Chinese bedrijf om alle relaties en zaken met Rusland stop te zetten. Ook wilde hij informatie over alle actieve DJI-drones in het land en of Oekraïense DJI-producten actief gehinderd worden. Daarnaast wil hij zien dat alle DJI-drones die geactiveerd zijn in Rusland, Syrië en Libanon, gedeactiveerd worden. Hij verdenkt de Russen er ook van dat ze Aeroscope-systemen gebruiken met vergroot bereik, hoewel zijn claim even groot is als wat DJI zelf meldt.

Reactie DJI op Oekraïense oproep

DJI stelt dat het weinig kan doen. Het AeroScope-systeem dat de Russen gebruiken kan niet op afstand uitgeschakeld worden en DJI heeft heeft de functionaliteit in het land ook niet aangepast. Al met al zou DJI niets veranderd hebben aan verkoop aan en dienstverlening in het land. Ook is het niet realistisch om Russische drones te identificeren omdat deze niet te vinden zijn tenzij de gebruiker zijn data vrijwillig deelt met DJI. Een geofence om het land zou mogelijk zijn en DJI is daartoe bereid, maar dat zou zowel slaan op Oekraïense als Russische DJI-drones. Bovendien geldt het geofence alleen als de gebruiker de bijgewerkte data binnenhaalt, wat ze simpelweg kunnen vermijden.

Op de oproep om geen zaken meer te doen met Rusland, reageert het Chinese bedrijf niet. DJI zegt wel klaar te staan om de kwestie verder te bespreken met Oekraïne. DJI-thuisland China houdt zich neutraal wat betreft het Rusland-Oekraïne-conflict. Het steunt Rusland niet, maar onthoudt zich ook van bijvoorbeeld van VN-moties om de oorlog te veroordelen.