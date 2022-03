Amazon Game Studios-baas Mike Frazzini vertrekt 'om zich op familie te richten'

De baas van Amazon Game Studios, de ontwikkelaar van onder meer New World en Lost Ark, vertrekt. In een verklaring tegenover Bloomberg zegt Amazon dat Frazzini zich gaat richten op zijn familie. Er is nog niet direct een opvolger voor Frazzini aangewezen.

Dat zegt het bedrijf in een verklaring tegenover Bloomberg. Frazzini werkt sinds 2012, toen Amazon de gamedivisie oprichtte, bij het bedrijf. Aanvankelijk was het plan om mobiele games te maken voor de eigen Fire-apparaten, maar in 2014 werd de overstap gemaakt naar pc- en consolegames. Frazzini had al die tijd de leiding over de afdeling. Toen hij begon bij de studio, had hij geen ervaring in de gamesector. Hij werkte eerder met boeken bij Amazon.

Frazzini kon daardoor rekenen op veel kritiek van medewerkers. Zo hebben medewerkers en oud-medewerkers tegenover Bloomberg gezegd dat Frazzini onder meer moeite zou hebben met het onderscheiden van conceptbeelden en daadwerkelijke gameplay en dat hij nauwelijks de techniek achter games begrijpt. Onder leiding van Frazzini flopten verschillende games, waaronder Overwatch-achtige multiplayershooter Crucible en een game gebaseerd op televisieserie The Grand Tour. Fortnite-achtige game Intensity en League of Legends-game Nova haalden zelfs nooit release.

Het eerste succes van Amazon Game Studios onder Frazzini is New World, een mmo die op zijn piek op eind september meer dan 900.000 gelijktijdige spelers had op Steam, zo laat SteamDB zien. Dat aantal daalde wel snel, met nog maar 31.722 spelers op 17 maart. De game, die meer dan eens werd uitgesteld, kent sinds de release een aantal grote problemen. Zo werd beloofd dat spelers personages over konden zetten naar een andere regio, maar werd dit uitgesteld. En ook het handelssysteem werd tweemaal uitgezet vanwege een duplicatiebug. Vervolgens kregen spelers te veel goud terug door problemen met belastingen in de game, iets wat Amazon later terugdraaide.

Wat er precies achter de schermen is gebeurd dat het plotselinge vertrek van Frazzini verklaart, zegt Amazon niet. Bloomberg bericht wel dat zijn leiderschap onder druk stond vanwege zijn gebrek aan ervaring met games, volgens een medewerker van het bedrijf. Medewerkers waren ontevreden met hem omdat hij leek te onderschatten hoe complex het ontwikkelen van games is.