Amazon schakelt handelssysteem in New World opnieuw uit wegens duplicatie-glitch

Amazon Games heeft opnieuw de 'economie' van mmo-game New World stopgezet. Dat doet de studio vanwege een glitch waarmee spelers zeldzame items konden dupliceren. Amazon deed onlangs hetzelfde vanwege een bug waarmee goud gedupliceerd kon worden.

New World-speler SvYaT maakte melding van de glitch op het New World-forum. Spelers konden de glitch gebruiken om waardevolle items kosteloos te dupliceren, schrijft PC Gamer. Deze voorwerpen konden vervolgens verkocht worden. Enkele spelers zouden de glitch bijvoorbeeld misbruikt hebben om trophies te dupliceren en te verkopen. Dat zijn zeldzame meubelstukken die in-game buffs bieden. SvYaT meldt dat trophies grootschalig werden aangeboden, met als gevolg dat de prijzen hiervan twee tot drie keer zijn gedaald.

Een community manager van New World meldt in reactie dat Amazon zich bewust is van de duplicatie-exploit. Het bedrijf schakelt tijdelijk 'alle vormen van kapitaaloverdracht' uit binnen de mmo-game. Het is hierdoor momenteel onmogelijk om geld te versturen, de kas van een guild te bekijken, of handelsposten te gebruiken. Speler-tot-speler-handel is ook uitgeschakeld.

"Er zal actie worden ondernomen tegen alle spelers die deze exploit gebruikt hebben", schrijft de community manager. Het is niet bekend wanneer de handelssystemen van New World weer geactiveerd worden. Het is ook onbekend hoeveel spelers de glitch precies misbruikt hebben.

Het is niet de eerste keer dat Amazon Games de handelssystemen van New World uitschakelt vanwege een duplicatie-glitch. Begin november gebeurde hetzelfde, toen spelers een bug ontdekten waarmee in-game valuta gedupliceerd kon worden. Amazon Games zei toen ook dat het spelers die de glitch exploiteerden zou straffen.