New World mmo-game van Amazon krijgt open bèta op 9 september

New World, de komende mmo-game van Amazon Games, krijgt een open bèta die toegankelijk is voor het publiek vanaf 9 september tot en met 12 september. Met de bèta moeten meer gamers een kans krijgen om het spel te testen voor de geplande release op 28 september.

Amazon Games liet tijdens GamesCom ook een nieuwe trailer tonen waarin meer details over de spelwereld en het verhaal van New World onthuld worden. De mmo-game zou, nadat het al drie keer werd uitgesteld, op 31 augustus uitgebracht worden. Begin deze maand maakte het ontwikkelteam van New World echter bekend dat de release van de game voor een vierde keer werd uitgesteld, deze keer tot 28 september. De ontwikkelaars vertelden op Twitter dat ze een aantal weken extra de tijd willen nemen om de feedback op de gesloten bèta te verwerken.

New World werd in 2019 aangekondigd. Amazon meldde in december van dat jaar dat het spel in mei 2020 zou verschijnen, maar de releasedatum werd al verschillende keren opgeschoven. Tussen 20 juli en 2 augustus hield Amazon Studios een besloten bèta, die goed werd gespeeld. Volgens Amazon hebben ruim een miljoen mensen de testversie gespeeld, die gezamenlijk goed waren voor meer dan 16 miljoen uren aan speeltijd. De bètaversie kampte ook met enkele technische problemen, waaronder een opmerkelijk probleem waardoor enkele RTX 3090-videokaarten van enkele spelers doorbrandden door het spelen van de game.

Het verhaal in New World draait om het eiland Aeternum, dat in een ver verleden bevolkt werd door de Ancients. Zij maakten gebruik van de krachten van Azoth, dat onder andere voor het eeuwige leven zou zorgen. Kolonisten proberen in de zeventiende eeuw het eiland onder controle te krijgen en moeten daarbij strijden tegen rivalen en een kwade kracht met de naam Corruption.

New World is momenteel te pre-orderen vanaf 40 euro voor de standaardeditie. De Deluxe Edition kost 50 euro. Spelers die geïnteresseerd zijn in de open bèta, kunnen volgens de ontwikkelaars vanaf woensdag 8 september om 16u00 toegang aanvragen via de PlayTest-functionaliteit van Steam of via de Steam-pagina van New World.