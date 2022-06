Amazon stelt mmorpg New World weer uit, nu tot 31 augustus

Amazon Game Studios heeft de mmorpg New World weer uitgesteld. Het spel verschijnt nu op 31 augustus, ruim een jaar na de oorspronkelijk geplande releasedatum. De ontwikkelaars werken nog aan end-game-features voor het spel.

De ontwikkelaar zegt een nieuwe zone en twee gamemodes te hebben bedacht die het nog voor release wil implementeren. Het gaat om de zone Ebonscale Reach, een moerassig gebied met kliffen. Hier dreigt een verbannen keizerin een vloot te bouwen die een gevaar zou kunnen vormen voor de wereld.

De twee gamemodes zijn Expeditions en Outpost Rush. Expeditions is een dungeon-achtige spelmodus, waarbij vijf spelers kunnen samenwerken om grotten te verkennen. Hier kunnen ze meer te weten komen over de spelwereld van New World en moeilijke vijanden verslaan. In Outpost Rush vechten twee teams van elk twintig spelers tegen elkaar, waarbij ze de controle over bolwerken en strategische grondstoffen moeten zien te bewaren. Amazon Game Studios zegt aan nog meer functies te werken, zonder daarbij details te geven.

New World had aanvankelijk in mei moeten verschijnen, maar werd afgelopen zomer voor de tweede keer uitgesteld naar de lente van 2021. Toen zei de ontwikkelaar te willen werken aan de mid- en end-game van het spel. In de tussentijd hebben de ontwikkelaars onder meer het gevechtssysteem aangepast, kunnen spelers nu vissen en is er een nieuwe regio toegevoegd. De gesloten bèta van het spel start op 20 juli.

New World is een mmorpg die zich afspeelt op Aeternum in de Eternal Isle. Spelers moeten vechten tegen de The Corrupted, waarbij ze kunnen kiezen voor melee of ranged combat en kunnen ze magie gebruiken. Het pc-spel kost eenmalig 40 euro.