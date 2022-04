Amazon bouwt distributiecentrum bij Heerlen voor Duitse markt - update

Amazon bouwt op een grensoverschrijdend industrieterrein bij het Limburgse Heerlen een distributiecentrum. Dit centrum zal zich eerst volledig richten op de Duitse markt, al onderzoekt het bedrijf of het vanuit het distributiecentrum ook in Nederland wil bezorgen.

De gemeente Heerlen schrijft dat het distributiecentrum in het najaar van 2021 moet openen. Volgens 1Limburg gaat het bedrijf alleen leveren in Duitsland in een gebied van 50 kilometer rond Aken. In het begin wordt er sowieso niks naar Nederland geleverd, al meldt De Limburger dat de mogelijkheid om vanuit het centrum in Nederland te gaan bezorgen wordt onderzocht.

Het nieuwe distributiecentrum moet een oppervlakte van negenduizend vierkante meter krijgen en 170 werkplekken opleveren. Amazon wil zowel Nederlandse als Duitse werknemers werven. Daarbovenop heeft het bedrijf 350 chauffeurs van partnerbedrijven nodig om de pakketjes te kunnen bezorgen.

Het distributiecentrum wordt in Duitsland gebouwd. Het bedrijf heeft in Nederland nog geen distributiecentra. Amazon opent deze zomer wel een bezorgcentrum bij Schiphol. Hier worden geen pakketten opgeslagen, maar alleen gesorteerd. Dit bezorgcentrum focust zich voornamelijk op de regio Amsterdam.

Update, 10 maart: eerder stond in dit bericht dat het distributiecentrum in Nederland zou komen te staan. Dit blijkt onjuist. Het artikel is hierop aangepast.