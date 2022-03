Amazon presenteert algoritme voor AWS dat fabricagedefecten opspoort

Amazon heeft een functie aan AWS toegevoegd, waarmee producenten door middel van een algoritme defecten bij producten kunnen opsporen. Na een training op juiste afbeeldingen detecteert de software of er afwijkingen zijn.

Zo kunnen klanten onder meer bekijken of een behuizing krassen heeft, of er kleurverschil is en of er componenten missen op een pcb, zegt Amazon. Het gebruik van het algoritme moet het leunen op menselijke inspectie voor producten verminderen. Daardoor moeten producenten sneller op grote schaal producten kunnen checken. Het gaat om een betaalde dienst.

De dienst geeft na een training op een set afbeeldingen van producten zonder defecten een betrouwbaarheidsscore aan afbeeldingen, waarna klanten in een dashboard kunnen zien welke dat zijn. De dienst is per direct voor klanten beschikbaar, ook in de Europese Unie.