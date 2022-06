Gerucht: Amazon werkt aan Echo-apparaat voor aan de muur

Volgens Bloomberg werkt Amazon aan een Echo-apparaat dat gebruikers aan muren kunnen monteren. Er komt naar verluidt een 10"- en een 13"-model en het moet dienen als een soort commandocentrum voor alle smarthome-apparaten die eraan gekoppeld zijn.

Gebruikers moeten er ook mee kunnen videochatten en muziek mee af kunnen spelen, schrijft Bloomberg. De site publiceert geen foto's van het apparaat, maar het moet dus in ieder geval een touchscreen, microfoon en camera aan boord hebben. Amazon Alexa draait er uiteraard ook op. Dankzij het feit dat het apparaat aan een muur vastgemaakt hoort te zitten, kan het veel compacter zijn dan de Echo Show, die juist hoort te staan op een oppervlak.

Het apparaat zou volgens de bronnen eind dit jaar of ergens volgend jaar uitkomen, mogelijk voor een prijs van 200 tot 250 dollar. Bloomberg benadrukt echter wel dat de plannen nog geannuleerd of gewijzigd kunnen worden. Als het 13"-model wel op de markt komt, wordt dit het Echo-apparaat met het grootste scherm tot nu toe. Het eerste Echo-apparaat voor aan de muur is het niet; dat was de Echo Wall Clock.