Amazon brengt Echo Pop-budgetsmartspeaker uit in Benelux voor 55 euro

Amazon brengt zijn Echo Pop-smartspeaker uit in een aantal Europese landen, waaronder Nederland en België. Deze speaker heeft een nieuwe, halfbolle vorm, maar krijgt verder geen nieuwe functies ten opzichte van de andere Echo-speakers.

De Echo Pop heeft afmetingen van 99mmx83mmx91mm en weegt 196 gram. Dit is hiermee de kleinste en lichtste Amazon-speaker. Volgens de fabrikant is dit model vooral geschikt voor kleine ruimtes. Net als andere smartspeakers van Amazon biedt deze ondersteuning voor Alexa. Ook is er naast wifi en bluetooth ondersteuning voor het Matter-protocol.

Hoewel er geen functies zijn toegevoegd, zijn er enkele weggehaald ten opzichte van de andere budgetspeaker van Amazon, de Echo Dot. Er is bijvoorbeeld geen temperatuursensor en bewegingsdetectie. Ook de actieknop ontbreekt. Daarmee is het op andere Amazon-speakers mogelijk om Alexa op te roepen zonder de naam van de slimme assistent hardop te roepen.

De Echo Pop was eerder al in de VS beschikbaar. Deze internationale versie heeft daarentegen een Europese netadapter. Hoewel hij in Nederland en België wordt verkocht, wordt de Nederlandse taal niet ondersteund. Het apparaat is meteen beschikbaar en kost 55 euro. Dat is tien euro minder dan de adviesprijs van de Echo Dot.