Amazon brengt Echo Pop-budgetsmartspeaker uit in Benelux voor 55 euro

Amazon brengt zijn Echo Pop-smartspeaker uit in een aantal Europese landen, waaronder Nederland en België. Deze speaker heeft een nieuwe, halfbolle vorm, maar krijgt verder geen nieuwe functies ten opzichte van de andere Echo-speakers.

De Echo Pop heeft afmetingen van 99mmx83mmx91mm en weegt 196 gram. Dit is hiermee de kleinste en lichtste Amazon-speaker. Volgens de fabrikant is dit model vooral geschikt voor kleine ruimtes. Net als andere smartspeakers van Amazon biedt deze ondersteuning voor Alexa. Ook is er naast wifi en bluetooth ondersteuning voor het Matter-protocol.

Hoewel er geen functies zijn toegevoegd, zijn er enkele weggehaald ten opzichte van de andere budgetspeaker van Amazon, de Echo Dot. Er is bijvoorbeeld geen temperatuursensor en bewegingsdetectie. Ook de actieknop ontbreekt. Daarmee is het op andere Amazon-speakers mogelijk om Alexa op te roepen zonder de naam van de slimme assistent hardop te roepen.

De Echo Pop was eerder al in de VS beschikbaar. Deze internationale versie heeft daarentegen een Europese netadapter. Hoewel hij in Nederland en België wordt verkocht, wordt de Nederlandse taal niet ondersteund. Het apparaat is meteen beschikbaar en kost 55 euro. Dat is tien euro minder dan de adviesprijs van de Echo Dot.

Amazon Echo Pop

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 15:51 27

21-06-2023 • 15:51

27

Lees meer

Amazon introduceert nieuwe Echo-speakers met rond ontwerp en beter basgeluid
Amazon introduceert nieuwe Echo-speakers met rond ontwerp en beter basgeluid Nieuws van 1 oktober 2025
Amazons Alexa ondersteunt voortaan Nederlands
Amazons Alexa ondersteunt voortaan Nederlands Nieuws van 23 augustus 2024
CSA brengt Matter 1.3 uit met ondersteuning voor meer soorten smarthomeapparaten
CSA brengt Matter 1.3 uit met ondersteuning voor meer soorten smarthomeapparaten Nieuws van 8 mei 2024
'Amazon wil nieuwe, slimmere Alexa maken en die achter abonnement zetten'
'Amazon wil nieuwe, slimmere Alexa maken en die achter abonnement zetten' Nieuws van 19 januari 2024
Amazon presenteert slimme wekker die op onbekende wijze slaap registreert
Amazon presenteert slimme wekker die op onbekende wijze slaap registreert Nieuws van 29 september 2022
Amazon bevestigt plannen voor Matter-ondersteuning op Echo-apparaten
Amazon bevestigt plannen voor Matter-ondersteuning op Echo-apparaten Nieuws van 3 november 2021
Geheugen Echo-speakers bevat ook na reset nog wachtwoorden
Geheugen Echo-speakers bevat ook na reset nog wachtwoorden Nieuws van 2 juli 2021
Gerucht: Amazon werkt aan Echo-apparaat voor aan de muur
Gerucht: Amazon werkt aan Echo-apparaat voor aan de muur Nieuws van 9 februari 2021
Amazon maakt groepsgesprekken mogelijk op Echo-apparaten
Amazon maakt groepsgesprekken mogelijk op Echo-apparaten Nieuws van 19 december 2020
Meer producten en artikelen
Speakers Smarthome-accessoires Amazon Echo

Reacties (27)

-Moderatie-faq
27
27
10
0
0
11
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Blqckqut 21 juni 2023 15:54
leuk, ging een nest mini kopen voor muziek te spelen met voice commands of google searches, maar mss is dit beter
svenM @Blqckqut21 juni 2023 16:58
Een verschil is dat Alexa geen Nederlands kan, Google wel. Ik weet niet of dat belangrijk is voor je. Bij mij stoort het niet echt tenzij ik een Nederlandstalig liedje wil spelen op Spotify ofzo
Blqckqut @svenM21 juni 2023 17:00
ik spreek meestal egels, dat kan je waarschijlijk ook zien aan meeste comments van mij haha

ik weet niet waarom maar nederlands en liedjes mengen niet goed samen in mn brein, ik luister dus oftewel naar stubru of buitenlandse, er is teveel nederlands
xFeverr @svenM21 juni 2023 17:07
Het stoort ook als je wilt weten tot hoe laat de Albert Heijn of Kruidvat nog open is. Of hoever het rijden is naar de Kalverstraat.
laptopleon 21 juni 2023 15:59
Ik weet het hoor, n=1 en zo, maar die dingen bestaan nu al jaren en ik ben er nog nooit een tegengekomen bij iemand thuis of elders.

Waar zijn ze dan zo handig voor? Iedereen loopt toch constant met een smartphone op zak?
RobIII @laptopleon21 juni 2023 16:06
Ik weet het hoor, n=1 en zo, maar die dingen bestaan nu al jaren en ik ben er nog nooit een tegengekomen bij iemand thuis of elders.
Ik heb letterlijk m'n hele huis vol hangen, inc. één in de schuur. 9 ofzo in totaal.
Waar zijn ze dan zo handig voor?
Wij gebruiken 't vooral als intercom. Als de kids op de 3e verdieping aan 't gamen zijn met een headset op hoef ik m'n longen niet uit m'n lijf te schreeuwen als 't eten klaar is bijvoorbeeld. "Alexa, announce dinner is ready" -> "Tingelingeling Dinner is ready" door het hele huis. Of om de frietpan in de schuur aan te zetten zonder dat ik van de bank hoef te komen. Om scheduled onze e-scooter laders aan / uit te zetten. Om de keukenverlichting bij zonsondergang aan te gooien en om middernacht uit. Om de airco's bij de kinderen op de kamers na een bepaald tijdstip uit te gooien. Om wanneer de deurbel gaat dit door het hele huis om te roepen om dezelfde reden waarom we het eten laten omroepen. Om tijdens 't koken een timer te zetten ("Alexa, set a timer in 5 minutes") Enz. enz. enz.

[Reactie gewijzigd door RobIII op 23 juli 2024 04:58]

Polydeukes @RobIII21 juni 2023 16:11
Om de keukenverlichting bij zonsondergang aan te gooien en om middernacht uit.
Ik neem aan dat je dat je dit in een schemaatje hebt geprogrammeerd en niet iedere dag tegen je speaker hoeft te zeggen. Oftewel: hiervoor heb je geen smart speaker nodig, enkel iets van smarthome wat ook via een app op je telefoon kan. Zelfde geldt voor veel van de toepassingen die je noemt, daar heb je geen smart speaker voor nodig. Intercom? Ja, dan wel. De rest...? Ik betwijfel het.
RobIII @Polydeukes21 juni 2023 16:15
Ik neem aan dat je dat je dit in een schemaatje hebt geprogrammeerd en niet iedere dag tegen je speaker hoeft te zeggen.
Ja, dat heb ik in het "Alexa ecosysteem" gezet ja. Ik hoef ook geen HA te draaien :Y)
Oftewel: hiervoor heb je geen smart speaker nodig, enkel iets van smarthome wat ook via een app op je telefoon kan. Zelfde geldt voor veel van de toepassingen die je noemt, daar heb je geen smart speaker voor nodig.
Er is niemand die je dwingt een smartspeaker te kopen he? Als jij voor elke scheet je telefoon uit je broekzak wil pakken, unlocken, app zoeken, knop zoeken, indrukken, leef je uit. (en ja, veel kan ook vaak vanaf je homescreen of middels Siri / Google / whathaveyou). Ik vind een smartspeaker makkelijk(er). Zéker als ik met 2 vieze handen in de keuken sta tot aan mijn ellebogen in het deeg / gehakt / whatever.

[Reactie gewijzigd door RobIII op 23 juli 2024 04:58]

Polydeukes @RobIII21 juni 2023 16:43
Ik kan ook tegen mijn telefoon praten, werkt prima. Mijn reactie is gebaseerd op jouw reactie op de vraag van @laptopleon wat de meerwaarde van zo'n smart speaker is. Het antwoord is dus: de intercomfunctie. De rest kan zonder smart speaker. Dat maakt een smart speaker niet overbodig, en dat zeg ik ook nergens.
RobIII @Polydeukes21 juni 2023 16:51
Mijn reactie is gebaseerd op jouw reactie op de vraag van @laptopleon wat de meerwaarde van zo'n smart speaker is
Naja, voor mij is al het voorgenoemde meerwaarde - maar sec gezien kun je het idd ook met een telefoon of, doe eens gek, een schakelaar op de muur / op het apparaat doen. True.
Het antwoord is dus: de intercomfunctie.
Ik heb ook geen HomeAssistant draaien, ik heb (vooralsnog) alles bij Amazon en, voor mij en mijn doeleinden, werkt dat prima (en ik heb niet zo'n moeite met "alles in de cloud" als sommigen hebben).
Dat maakt een smart speaker niet overbodig, en dat zeg ik ook nergens.
Nee, sorry, zo was 't ook niet bedoeld hoor :>
OruBLMsFrl @RobIII21 juni 2023 16:48
Smart speaker is toch mooi speelgoed en klinkt als een mooie fit op jullie situatie!
Voor de fun: een tinyhouse is een andere oplossing voor veel van deze uitdagingen. Werkt volledig zonder technologie, geld besparend, heb je gewoon weer iedereen op gehoorafstand, niks te unlocken. En als ze lekker willen eten de huisgenoten, dan moeten ze even helpen met timen, geeft meer betrokkenheid ook in persoonlijk contact, en met vieze handen kun je even zo goed delegeren als smart speakeren }>
Bobsen @RobIII21 juni 2023 16:10
Haha, leuke toepassing van het gebruik van die dingen. Ik heb hem als intercom nooit gebruikt, dit wist ik niet eens.
Quickdust @RobIII21 juni 2023 16:12
Ben je niet bang dat een of andere lolbroek tegen die Echo in je schuur gaat praten en de lampen aan/uit zet of de thermostaat lekker hoog. Of nog erger, de frituurpan aan als je op vakantie bent?
RobIII @Quickdust21 juni 2023 16:17
De thermostaat hangt (nog? :P ) niet aan Alexa ;) De frietpan krijg ik bij elke aan/uit een notificatie van. Lampen: leef je uit. Allemaal LED.

Als je rottigheid wil uithalen als ik op vakantie ben kun je beter gewoon de schuur openbreken of een ruit ingooien, daar kun je meer kwaad mee uitrichten als ik op vakantie ben dan Alexa verzoeken de keukenverlichting aan te doen of een airco uit te zetten.

[Reactie gewijzigd door RobIII op 23 juli 2024 04:58]

OruBLMsFrl @RobIII21 juni 2023 16:51
Als je rottigheid wil uithalen als ik op vakantie ben kun je beter gewoon de schuur openbreken of een ruit ingooien, daar kun je meer kwaad mee uitrichten als ik op vakantie ben dan Alexa verzoeken de keukenverlichting aan te doen of een airco uit te zetten.
Op dat punt ben je wel heel veel meer kwijt, ik vrees ook inclusief de Alexa's zelf... tegelijk blijft internet of things security wel een dingetje. De stap van licht schakelen naar elektronisch slot is snel gemaakt.
RobIII @OruBLMsFrl21 juni 2023 16:54
Nou ja, sterker: de Alexa's kunnen je inseinen bij 't horen van sneuvelend glas enzo ;) Verder heb ik natuurlijk ook gewoon een slot, een alarmsysteem en camera's hangen ;)
Hans C @RobIII21 juni 2023 16:29
Je hebt helemaal gelijk. Dat gedoe met de telefoon hoef ik ook niet. Daarnaast bedient de hele familie de Alexa's. Alexa, lights off. Of Close all blinds. Of Close the curtains. Vacuum the kitchen etc. Kan allemaal met de hand. En ben niet lui, maar het is ook leuk om mee bezig te zijn. We zitten hier op een techsite. Ik 'baal' er vanuit het mee bezig zijn wel dat het allemaal al jaren vlekkeloos werkt.

Edit: oh ja, en Alexa, play music everywhere

[Reactie gewijzigd door Hans C op 23 juli 2024 04:58]

laptopleon @RobIII21 juni 2023 21:19
cc @cheetahrunout Begrijp me goed, ik ben niet tegen die dingen of zo, ik ben gewoon benieuwd :) maar begrijp ik het goed dat alle voorbeelden ook met een smartphone kunnen?

Verder heb ik een afstandsbediening waar ik een paar lampjes mee aan / uit zet in de woonkamer, maar voor de rest loop ik toch langs de knop als ik de woonkamer of keuken in / uit loop. Zelfde met de airco's.

Maar goed, wil je dat met je stem doen, dan moet je dus wel eerst ook de lampen aanpassen. Uitbreiding op je airo maken. Of je frituurpan. (Ik gooi alles in de airfryer, onder de afzuigkap dus ook die toepassing gaat aan me voorbij.)
Bark_At_The_Cat @laptopleon21 juni 2023 16:18
Iedereen loopt toch constant met een smartphone op zak?
Ik heb er één op zolder staan voor muziek tijdens was opvouwen, maar in de praktijk gebruik ik hem eigenlijk alleen om te roepen "Okay Google, where's my phone?"
cheetahrunout @laptopleon21 juni 2023 16:27
Ik heb er ook 3 in huis en nog 1 op reserve. Als je eenmaal gewend bent aan lampen aan/uit doen met voicecommand is dat toch wel handig. Enkele andere voordelen:
-Robot stofzuiger op afstand activeren
-Airco via voicecommand
-Timers voor het koken
-Herinneringen aanmaken zoals: afval buiten zetten of was uit de wasmachine halen.

dit zijn enkele zaken waar ik het voor gebruik. Voorkeur gaat uit naar een systeem welke niet via de cloud werkt maar daar heb ik nog onvoldoende onderzoek naar gedaan.
xtrme @laptopleon21 juni 2023 16:39
ik heb hier ook hem ingebruik als wekker de echo 5 gen 2
werkt prima en kan via "open silk" ook m'n home assistant openen
vind het zelf wel jammer dat ik niet gewoon een icoon kan aanmaken in het scherm
maar dat is meer in general een ding met echo's (als ze een display hebben)
of dit bij nest kan weet ik zelf niet
batteries4ever @laptopleon21 juni 2023 17:03
Ik heb 2 ECHO speakers .... roffel ... in de slaapkamer!
Geeft prima geluid om 's avonds nog even een boek bij te lezen. 's nachts hoef ik niet mijn bril op te zetten om uit te zoeken of ik al op moet staan. (Hue) licht aan of uit gaat ook met voice, zodat ik me niet hoef om te draaien. en Alexa: hoe is het weer vandaag is handig voordat ik me aankleed. In principe kan dat ook met een smartphone, maar dit werkt en klinkt beter. De posts voor me geven al dozijnen andere mogelijkheden.... waarbij wat mij betreft @RobIII het wint met de frietpan!

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 23 juli 2024 04:58]

SirBlade @laptopleon21 juni 2023 19:05
Ik heb ze in bijna alle kamers staan. Het eerste waar ik ze voor gebruikte was muziek streamen en lampen en ventilatoren bedienen. Langzamerhand groeit het uit en ga je er steeds meer mee doen onder het mom "het zou handig zijn als..". Een paar dingen die ik heb gemerkt:

-Ik word minder wakker als ik s 'morgens in bed fluister "Alexa, time" dan wanneer ik mijn ogen moet openen om op de klok te kijken.

- Digibeten vinden voice-commands (ook in het Engels) makkelijker dan automatisering, smartphones en afstandmetingen. Mijn moeder is in de 70 en dingen als "Alexa, lights on" of "Alexa, fan off" vindt ze handig en makkelijk.

-Daarentegen kan ze niet omgaan met streaming. Muziek kies je uit door een aantal cd's uit de kast te pakken en die 1 voor 1 te draaien. Gewoon tegen Alexa zeggen wat ze wil horen is niet mogelijk, de keuze is te uitgebreid, dus er wordt geen keuze gemaakt.
panterarosso @laptopleon21 juni 2023 19:57
Stream audio boeken en muziek bediening licht, alarmen bv tijdens koken, reminders, dingen toevoegen aan boodschappen lijst om wat te noemen.

Handige is ook dat als ik bv iets vergeet doet Alexa het alsnog uit,

Nieuws etc en zijn tienduizenden skills voor alles van tvs tot airco
WimmieV 22 juni 2023 17:58
Ik snap niet dat mensen maar blijven stellen dat het niet nuttig is, of dat dat ook allemaal met een telefoon kan.
Zonder zich voor te kunnen stellen dat mensen amper kunnen lopen, moeilijk uit bed kunnen komen, misschien hun handen amper kunnen gebruiken. Ik noem maar iets.

Wat is er dan niet nuttig aan om lampen aan en uit te kunnen doen, radiozenders en podcasts op te zetten met hun stem.
Hulp vragen via zo'n apparaat, ook door alleen te praten. Wekkers zetten en andere alarmen instellen, Netflix opzetten.
Weerbericht, Youtube, Muziek afspelen.

Totaal geen interesse in wat anderen met zo'n soort apparaat nu juist wel kunnen, stomweg niet nadenken en maar blijven verkondigen dat het onzinnige onnutige apparaten zijn.

Bah
mutley69 21 juni 2023 20:33
Ik ben nog altijd niet overtuigd dat ik wil betalen voor een toestel dat de potentie heeft mijn privacy zwaar onderuit te halen. Leg mij eens uit waarom ik dat wel zou in huis willen halen?
Ntr- @mutley6921 juni 2023 23:39
Ik heb zelf ook heel lang niet overwogen, maar uiteindelijk heb ik een Echo Show 8 gekocht. Je kan de microfoon uitzetten waardoor het niet meer meeluistert. Alle spraak naar text kan je ook weer verwijderen vanuit de Alexa app.

Ik vind het zelf handig om als “vaste toestel” te gebruiken met de drop in en videobellen functie.

Daarnaast is het ook wel makkelijk om bepaalde apparaten aan te roepen zoals je robot stofzuiger, maar meest handige zijn de routines waarbij je stukje automation kan doen

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.