Eerste benchmarkresultaten van Nvidia RTX 4060 verschijnen in Geekbench-database

De komende Nvidia RTX 4060 is voor het eerst opgedoken in de Geekbench-database. De videokaart presteert in de Vulkan-benchmark zo'n 17 procent beter dan de RTX 3060 en in OpenCL zo'n 18 procent. Dat is vergelijkbaar met de prestatiesprong tussen de RTX 2060 en 3060.

De GeForce RTX 4060 behaalde 99.419 punten in de Geekbench 6 Vulkan-benchmark en 105.630 punten in OpenCL. Ter vergelijking: AMD's soortgelijke Radeon RX 7600-videokaart scoort gemiddeld 95.147 punten in de Vulkan-test en 80.209 in OpenCL, merkt Videocardz op. Vooral in de laatstgenoemde test behaalt Nvidia's kaart dus veel betere scores. De Ti-versie van de 4060 scoort bij de Vulkan- en OpenCL-benchmarks respectievelijk gemiddeld 21,6 en 25 procent beter. Ook de 3060 Ti scoort bij beide tests iets hoger dan de reguliere 4060.

Overigens moet hierbij wel opgemerkt worden dat de Geekbench-software geen rekening houdt met variabelen die invloed kunnen hebben op de prestaties, zoals de kloksnelheden of drivers die de videokaarten draaiden. Voor de twee tests is verder gebruikgemaakt van een Intel Core i5-13600K-cpu, 32GB aan DDR5-6000-geheugen en een ASUS ROG Z790 APEX-moederbord.

De Nvidia RTX 4060 krijgt een AD107-gpu met 3072 CUDA-cores en 24MB L2-cache. De gpu wordt standaard geleverd met 8GB geheugen en haalt een geheugenbandbreedte tot 272GB/s. De RTX 4060 moet volgens Nvidia 329 euro gaan kosten en is beschikbaar vanaf 29 juni.