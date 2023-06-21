Apple ID krijgt passkeyondersteuning in bèta iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma

Apple heeft ondersteuning voor passkeys toegevoegd bij het inloggen met een Apple ID in de bètaversies van iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma. Hiermee is het mogelijk voor bètagebruikers om wachtwoordloos in te loggen op Apple-diensten.

Momenteel is het voor bètagebruikers enkel nog mogelijk om met een passkey in te loggen op Apple-webadressen zoals icloud.com en appleid.apple.com. Bij de officiële release van deze besturingssystemen in het najaar komen passkeys algemeen beschikbaar. Gebruikers met een Apple ID krijgen dan automatisch een passkey toegewezen. Dan moet het mogelijk worden om passkeys te gebruiken op elke site waarop gebruikers kunnen inloggen met hun Apple ID, zoals Spotify en Reddit.

Met passkeys hoeven gebruikers niet langer een wachtwoord in te vullen. Het wordt dan mogelijk om in te loggen met biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk of gezichtsscan. Hiervoor moeten gebruikers tijdens het inloggen op hun Apple ID kiezen voor 'Inloggen met iPhone'. Vervolgens komt er een QR-code in beeld die ze met hun iPhone moeten scannen. Daarna kunnen ze Face ID of Touch ID gebruiken om in te loggen.

Passkeys werden een jaar geleden geïntroduceerd door de FIDO Alliance. Deze wachtwoordloze manier van inloggen zou veiliger zijn, omdat wachtwoorden makkelijk gestolen zouden kunnen worden. Naast Apple werken ook onder meer Google en Microsoft met passkeys. Eerder maakte Apple het al mogelijk om passkeys op te slaan in de iCloud-sleutelhanger op iPhones met iOS 16. Voor het inloggen op Apple ID moest echter nog steeds een wachtwoord gebruikt worden.