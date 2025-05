Bitwarden laat gebruikers passkeys opslaan in zijn wachtwoordmanager

De Bitwarden-wachtwoordmanager krijgt ondersteuning voor het opslaan van passkeys. De functie wordt doorgevoerd in de browserextensie van de dienst. Met passkeys kunnen gebruikers bijvoorbeeld inloggen met gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner in plaats van een wachtwoord.

Ondersteuning voor passkeys wordt doorgevoerd in versie 2023.10 van Bitwardens browserextensie. Deze lijkt nog niet volledig te zijn uitgerold; de Chrome- en Firefox-versies zijn beide enkel nog te downloaden als versie 2023.9.2. Na de update kunnen gebruikers hun passkeys opslaan in hun Bitwarden-vault via de webbrowserextensie. Het is nog niet mogelijk om passkeys op te slaan in de mobiele app van Bitwarden. Die functionaliteit staat gepland voor een toekomstige release, meldt het bedrijf.

De extensie biedt gebruikers automatisch aan om een passkey op te slaan in de Bitwarden-vault als deze detecteert dat een website een nieuwe passkey probeert aan te maken. Vervolgens kunnen gebruikers via Bitwarden inloggen met die passkey. Ze kunnen een dergelijke inlogpoging met een passkey bijvoorbeeld verifiëren via een pincode, patroon, wachtwoord of biometrische inlogmethodes zoals een vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning, afhankelijk van het apparaat waarop de inlogpoging wordt gedaan. Het bedrijf deelde in mei al instructievideo's over de werking van de functie.

Passkeys werden vorig jaar aangekondigd door de FIDO Alliance. De feature moet wachtwoorden volledig vervangen door de authenticatie van een fysiek apparaat, zoals Face ID op iPhones, een vingerafdrukscanner of een beveiligingssleutel als een Yubikey. Dit zou veiliger zijn, omdat er dan geen wachtwoorden vereist zijn en deze dan ook niet gestolen kunnen worden. Verschillende grote techbedrijven werken met de functie, waaronder Apple, Google en Microsoft. Tweakers publiceerde eerder een achtergrondverhaal en een video over passkeys.