Bitwarden brengt authenticatorapp voor 2fa uit

Bitwarden heeft een authenticatorapp voor Android en iOS uitgebracht. Met de app kunnen gebruikers eenmalige wachtwoorden, ook wel totp genoemd, genereren voor tweestapsverificatie.

De nieuwe Bitwarden Authenticator is gratis beschikbaar voor iedereen, ook als de wachtwoordmanager van Bitwarden niet gebruikt wordt. De app staat los van die manager, maar is eventueel ook te gebruiken om toegangscodes te genereren voor de wachtwoordmanager. Net als de wachtwoordmanager is de app open source. Repository's voor Android en iOS staan op GitHub.

In de toekomst moet Bitwarden Authenticator meer functionaliteit krijgen, valt in de roadmap te lezen. Binnenkort volgt bijvoorbeeld ook een importoptie en er komen opties om codes te synchroniseren met het Bitwarden-account en binnen de Bitwarden-vault.